"Арсенал" вдевятером проиграл "Вулверхэмптону"

"Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона", причем заканчивал матч вдевятером.

Относительно минимального поражения от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "волков" вернулись Рубен Невеш и Адама Траое, заменив Ки-Яну Хувера и Леандера Дендонкера.



В старт "канониров" вернулся Букайо Сака, заменив Габриэля Мартинелли. Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе.



Гости едва не открыли счет спустя полминуты после начала матча. После паса за спину защитника Сака ворвался в штрафную по правому краю и пробил — штанга!



"Арсенал" явно лучше начал матч и на девятой минуте даже поразил ворота Руя Патрисиу. Все тот же Сака пробил в касание из пределов штрафной после диагональной передачи назад от лицевой линии в исполнении Александра Лакасетта. К счастью для хозяев, система VAR обнаружила офсайд в этом игровом эпизоде, и гол был отменен.



Вскоре "Вулверхэмптон" огрызнулся дальним ударом Нелсона Семеду, чем напряг Бернда Лено, но это была единичная вспышка — "канониры" по-прежнему выглядели намного лучше. Николя Пепе отметился ударом в перекладину, а Сака едва не заработал пенальти.



В конце концов на 32-й минуте "волки" пропустили, и это было закономерно. Пепе совершил отбор, сыграл в стенку с Лакасеттом, вошел в штрафную с левого фланга и, обыграв двух соперников, направил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Игра складывалась очень комфортно для "Арсенала", но на последних секундах первого тайма случилось нечто неожиданное. Давид Луис сзади зацепил бутсу Виллиана Жозе в штрафной, получив красную карточку за фол последней надежды, а Невеш получил возможность исполнить пенальти, что он и сделал — 1:1.



Второй тайм начался с того, что "Вулверхэмптон" повел в счете. Это Жоау Моутиньо нанес пушечный дальний удар с отскоком от штанги — 2:1.



Счет обязывал "канониров" атаковать, но вдесятером делать это было сложно. Теперь уже можно было сказать, что игру контролировали хозяева.



А на 72-й минуте положение гостей только усугубилось. Пытаясь опередить Траоре, Лено рефлекторно сыграл рукой за пределами штрафной и, как и Луис, увидел перед собой прямую красную карточку.



Ввиду минимальной разницы в счете, "Арсеналу" было достаточно одного момента, чтобы спасти матч, но "волки" этого не позволили своему сопернику.



"Арсенал" хорошо начал матч и закономерно открыл счет. Ничего не предвещало беды, пока команду в очередной раз не подвел Давид Луис — пускай его фол не был умышленным, но правила он все равно нарушил.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче