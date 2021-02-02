"Арсенал" вдевятером проиграл "Вулверхэмптону"

Давид Луис "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона", причем заканчивал матч вдевятером.

Относительно минимального поражения от "Кристал Пэлас" в стартовый состав "волков" вернулись Рубен Невеш и Адама Траое, заменив Ки-Яну Хувера и Леандера Дендонкера.

В старт "канониров" вернулся Букайо Сака, заменив Габриэля Мартинелли. Мартин Эдегор и Пьер-Эмерик Обамеянг расположились в запасе.

Гости едва не открыли счет спустя полминуты после начала матча. После паса за спину защитника Сака ворвался в штрафную по правому краю и пробил — штанга!

"Арсенал" явно лучше начал матч и на девятой минуте даже поразил ворота Руя Патрисиу. Все тот же Сака пробил в касание из пределов штрафной после диагональной передачи назад от лицевой линии в исполнении Александра Лакасетта. К счастью для хозяев, система VAR обнаружила офсайд в этом игровом эпизоде, и гол был отменен.

Вскоре "Вулверхэмптон" огрызнулся дальним ударом Нелсона Семеду, чем напряг Бернда Лено, но это была единичная вспышка — "канониры" по-прежнему выглядели намного лучше. Николя Пепе отметился ударом в перекладину, а Сака едва не заработал пенальти.

В конце концов на 32-й минуте "волки" пропустили, и это было закономерно. Пепе совершил отбор, сыграл в стенку с Лакасеттом, вошел в штрафную с левого фланга и, обыграв двух соперников, направил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Игра складывалась очень комфортно для "Арсенала", но на последних секундах первого тайма случилось нечто неожиданное. Давид Луис сзади зацепил бутсу Виллиана Жозе в штрафной, получив красную карточку за фол последней надежды, а Невеш получил возможность исполнить пенальти, что он и сделал — 1:1.

Второй тайм начался с того, что "Вулверхэмптон" повел в счете. Это Жоау Моутиньо нанес пушечный дальний удар с отскоком от штанги — 2:1.

Счет обязывал "канониров" атаковать, но вдесятером делать это было сложно. Теперь уже можно было сказать, что игру контролировали хозяева.

А на 72-й минуте положение гостей только усугубилось. Пытаясь опередить Траоре, Лено рефлекторно сыграл рукой за пределами штрафной и, как и Луис, увидел перед собой прямую красную карточку.

Ввиду минимальной разницы в счете, "Арсеналу" было достаточно одного момента, чтобы спасти матч, но "волки" этого не позволили своему сопернику.

"Арсенал" хорошо начал матч и закономерно открыл счет. Ничего не предвещало беды, пока команду в очередной раз не подвел Давид Луис — пускай его фол не был умышленным, но правила он все равно нарушил.

"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 23:00

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  1. manutd-20champ 02.02.2021 23:20 # manutd-20champ
    Дина подмазали, щас хейтерки запоют.

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  2. alexomck 02.02.2021 23:19 # alexomck
    Норм критика Сульшера на судей работает:)

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  3. bushwacka 02.02.2021 23:17 # bushwacka
    Ну Сотон.. ну епановрот... Минамино оставить вне заявки, а каких-то Кгагело Чауке и Дана Нлундулу заявить..

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  4. jirrort 02.02.2021 23:16 # jirrort
    Арсенал самый позорный клуб Англии,а фанаты у них вообще импотентные пидрилы!

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  5. c1886- 02.02.2021 23:15 # c1886-
    chast govno govneshnogo sholsi vanyayet v Arsenale

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  6. fanstevengerrard 02.02.2021 23:12 # fanstevengerrard
    Шеффилд возвращается?

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  7. gunars 02.02.2021 23:10 # gunars
    Челси тухляк, фанаты тоже, а так норм.
    Гпенсятина сосала хорошо, обычный день.

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  8. van-dijk 02.02.2021 23:09 # van-dijk
    Не смотрел, но осуждаю.

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  9. bushwacka 02.02.2021 23:08 # bushwacka
    Матч не смотрел, но слышал легенды о фанатах моргенштрена на педоВАРе сидящих...

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  10. m-ballack 02.02.2021 23:05 # m-ballack
    Артета куколд, фанаты тоже, а так норм.
    Команда играла хорошо, обычный день.

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  11. acceptodessa 02.02.2021 23:04 # acceptodessa
    Да не трогал его Луиз. И даже если трогал, за что красная??

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  12. unclearness 02.02.2021 23:03 # unclearness
    Судья куколд, Луиз тоже, а так норм
    Команда играла хорошо, просто не наш день

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