Рэднапп: "Клопп оставил бы Минамино, если бы от того был прок"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп скептически оценил решение Юргена Клопп из "Ливерпуля" отправить вингера Такуми Минамино в аренду.

Проводив Минамино в "Саутгемптон" до конца сезона, Клопп дал понять, что винит себя в невыразительной игре Такуми и что у японца по-прежнему есть будущее в "Ливерпуле".



Однако Рэднапп склонен считать слова Клоппа дымовой завесой. Харри чувствует, что Юрген разочаровался в Минамино.



"Ну, он не заиграл в "Ливерпуле", не так ли? Если бы он нравился "Ливерпулю", они бы не стали его отпускать".



"Они бы не стали отпускать в аренду игроков, если бы те могли хоть как-то пригодиться команде".



"Если бы Клопп чувствовал, что от Минамино будет какой-нибудь прок, он бы оставил его у себя. Однако он был в плохой форме и выглядел недостаточно хорошо, если честно", — сообщил Рэднапп в эфире Sky Sports.