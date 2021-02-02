Клопп сравнил трансфер Дэвиса с "голливудским кино"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил покупку защитника Бена Дэвиса с "голливудским кино".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" арендовал Озана Кабака у "Шальке-04", а также купил Дэвиса у "Престона" примерно за 2 миллиона фунтов.



Клопп признает, что переход из середняка Чемпионшипа к чемпионам Премьер-Лиги — это большой скачок, однако Юрген рад дать Дэвису этот шанс.



"Они оба обладают опытом, хотя Озан довольно молод. Бен чуть старше, и у него другой путь, однако для такого рода историй нам не нужно голливудское кино. Вчера в "Престоне", сегодня в "Ливерпуле" — это уже славная история".



"Мы постоянно ищет усиление в каждой лиге в Европе. Когда я увидел Бена, он показал мне очень интересным. Он выступал в Чемпионшипе, он умеет играть много матчей — больше, чем тренироваться".



"Я сам был игроком из второго дивизиона и мечтал выступать в высшем дивизионе. Это большая возможность для обоих сторон, и я верю в то, что людям нужно давать шансы. Бен считает так же", — цитирует Клоппа Daily Mail.