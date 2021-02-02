Клопп: "Мы дали недостаточно шансов Минамино"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался признать трансфер Такуми Минамино провальным и объяснил, почему вингер был отправлен в аренду в "Саутгемптон".

Толком себя не проявив за год в "Ливерпуле", в заключительный день зимнего трансферного окна Минамино был отправлен за практикой к "святым".



По словам Клоппа, у Минамино еще все впереди. Юрген чувствует, что невыразительная игра Такуми — это и его вина, ведь он недостаточно доверял японцу.



"Мы много думали об этом. Такуми — невероятно хороший игрок, но правда в том, что мы дали ему недостаточно шансов".



"На то были различные причины. Иногда мы предпочитали игрока покрупнее из-за стандартов, потому что он недостаточно высок. Такого рода вещи определяют, почему играет один, а не другой".



"Было много клубов, куда, как я думал, имеет смысл его отправить, но "Саутгемптон" — лучший вариант. Он отправился туда на 17 матчей. Думаю, если он будет здоров, если хорошая вероятность, что он сыграет во всех 17. Это было бы на руку каждому".



"Единственное, чего ему не хватало, — это сыграть пару матчей подряд. Здесь это сложно. Я был бы счастлив сохранить его здесь, просто чтобы иметь еще один вариант, но в конце концов Такуми — это долгосрочный проект и всегда таковым был. Мы видим большой потенциал в нем, поэтому его уход в аренду является абсолютно оправданным".



"Надеюсь, он сыграет 17 матчей, а затем вернется с другим мышлением и другим уровнем уверенности. Надеюсь, от его аренды выиграет каждый", — цитирует Клоппа Goal.