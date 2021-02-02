Агуэро не вернется еще несколько недель

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что возвращение нападающего Серхио Агуэро на футбольное поле снова откладывается — еще на несколько недель.

Из-за различных проблем со здоровьем Агуэро отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "горожан" в этом сезоне.

Когда Серхио восстановился после очередной травмы, то оказался на карантине из-за близкого контакта с инфицированным COVID-19, а затем и сам подхватил коронавирус.

32-летний аргентинец, чей контракт истекает в июне, уже поборол заразу, однако, несмотря на отрицательный результат теста, пока не возобновил полноценные тренировки.

"Он до сих пор не приступил к занятиям на тренировочном поле. Вчера он начал немного двигаться, но ему потребуется еще несколько недель, чтобы вернуться".

"Его тест дал отрицательный результат, и это самое важное. Он снова здоров, и он вернется. Поскольку он наш лучший бомбардир, для нас важно, чтобы он вернулся", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Агуэро, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 19:00

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  1. halamadrid94 02.02.2021 20:07 # halamadrid94
    Короче, он в этом сезоне вряд ли сыграет.

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  2. jawen 02.02.2021 19:15 # jawen
    жалко, его игра в нападении - пример для центрфорварда таких габаритов

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