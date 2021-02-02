Клопп: "Это будет чудо, если Ван Дейк снова сыграет в этом сезоне"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слухи о том, что защитник Виргил Ван Дейк вернется на футбольное поле уже в апреле.

На прошлой неделе издание Daily Star сообщило, что Ван Дейк, надорвавший крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона" в октябре, идет на поправку со значительным опережением графика и должен вернуться на концовку клубного сезона.



Однако эта история удивляет Клоппа, который по-прежнему считает, что только чудо позволит Ван Дейку снова сыграть в этом сезоне. Как бы то ни было, "красные" собираются заявить своего вице-капитана на плей-офф Лиги Чемпионов.



"Думаю, как бы все ни сложилось, у нас в любом случае есть место в заявке для Виргила. А на Премьер-Лигу он и так был заявлен. Никто не говорил мне, что я должен что-либо изменить. Если у нас есть место в заявке на Лигу Чемпионов, значит Виргил будет в списке".



"В данный момент я не знаю, кто распускает эти слухи, потому что никто — ни доктор, ни кто-либо другой — не говорил мне, что у Виргила есть шансы снова сыграть в этом сезоне".



"Я не хочу сказать, что это абсолютно невозможно, но это не вероятно. Не вероятно. Нам нет смысла рассуждать об этом".



"Если у нас найдется место, мы заявим всех травмированных игроков, даже если медики скажут нам, что шансов нет. Мы заявим их, потому что верим, что время от времени случаются чудеса".



"Но если места не найдется, нам придется подумать и сказать: "Шансы не очень велики, поэтому мы должны принять решение". А если они все-таки будут в списке, то только из-за нашей надежды на чудо. Вот и все", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".