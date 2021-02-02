"Юнайтед" проводил Рохо в "Боку Хуниорс"

Маркос Рохо "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника Маркоса Рохо в "Боку Хуниорс". Финансовые условия сделки не разглашается.

Рохо выступал за "Юнайтед" после своего перехода из лиссабонского "Спортинга" в августе 2015. Правда, свой последний, 122-й, матч за "красных дьяволов" Маркос сыграл еще в ноябре 2019.

Оказавшись на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, на вторую половину прошлого сезона Рохо отправился в аренду в "Эстудиантес", однако как раз тогда грянула пандемия коронавируса, нарушив планы Маркоса.

Контракт "Юнайтед" и Рохо, не сыгравшего ни минуты в этом сезоне, должен был истечь в конце сезона, но интерес "Боки Хуниорс" позволил 30-летнему аргентинцу избежать перспективы провести еще полсезона без футбола.

По слухам, "Юнайтед" не получил никакой компенсации за Рохо от "Боки Хуниорс", но, по крайней мере, облегчил свою зарплатную ведомость.


Метки Бока Хуниорс, Манчестер Юнайтед, Рохо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 17:00

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