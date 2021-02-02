"Юнайтед" проводил Рохо в "Боку Хуниорс"

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе защитника Маркоса Рохо в "Боку Хуниорс". Финансовые условия сделки не разглашается.

Рохо выступал за "Юнайтед" после своего перехода из лиссабонского "Спортинга" в августе 2015. Правда, свой последний, 122-й, матч за "красных дьяволов" Маркос сыграл еще в ноябре 2019.



Оказавшись на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, на вторую половину прошлого сезона Рохо отправился в аренду в "Эстудиантес", однако как раз тогда грянула пандемия коронавируса, нарушив планы Маркоса.



Контракт "Юнайтед" и Рохо, не сыгравшего ни минуты в этом сезоне, должен был истечь в конце сезона, но интерес "Боки Хуниорс" позволил 30-летнему аргентинцу избежать перспективы провести еще полсезона без футбола.



По слухам, "Юнайтед" не получил никакой компенсации за Рохо от "Боки Хуниорс", но, по крайней мере, облегчил свою зарплатную ведомость.