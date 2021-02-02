Варди близок к возвращению в строй

Нападающий "Лестера" Джейми Варди надеется вернуться к полноценным тренировкам уже на этой неделе.

Напомним, Варди был вынужден лечь на операцию из-за грыжи, и тех пор "лисы" сыграли вничью с "Эвертоном" (1:1) и потерпели поражение от "Лидса" (1:3).



Против "Фулхэма" в среду вечером Джейми тоже не сыграет. Однако у 34-летнего англичанина есть шансы вернуться к воскресному противостоянию с "Вулверхэмптоном".



"Мы надеемся, что около уикенда Джейми будет не слишком далек от возвращения в строй. Таковы наши ожидания", — приводит намек главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Daily Mail.