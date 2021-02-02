Хакими может продолжить карьеру в Премьер-Лиге

Ашраф Хакими Правый защитник "Интера" Ашраф Хакими может перебраться в один из клубов Премьер-Лиги грядущим летом.

Проведя два убедительных сезона за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды из "Реала", прошлым летом Хакими отправился в "Интер" по сделке стоимость около 35 миллионов фунтов.

22-летний марокканец очень ярко выступает за команду Антонио Конте, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 20 матчах Серии А.

Однако сейчас у "Интера" возникли серьезные финансовые трудности. Итальянский клуб даже не смог вовремя перечислить первый транш "Реалу" за Ашрафа в размере 9 млн. фунтов, затем добившись отсрочки до марта.

В сложившейся ситуации, утверждает The Athletic, "Интер" будет готов обсудить продажу Хакими, которым прежде интересовались "Челси" и "Арсенал".

Цена Хакими в 40 млн. фунтов делает грандов Премьер-Лиги едва ли не единственными клубами, которые могут позволить себе игрока в текущем экономическом климате.


Метки Интер, Хакими

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 14:00

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  1. thegodfather 02.02.2021 14:03 # thegodfather
    в челси было бы неплохо\


    он левый или правый?
    если левый, то чилвела иметь и хакими на одну позицию было бы пестацко

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