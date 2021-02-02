Хакими может продолжить карьеру в Премьер-Лиге

Правый защитник "Интера" Ашраф Хакими может перебраться в один из клубов Премьер-Лиги грядущим летом.

Проведя два убедительных сезона за дортмундскую "Боруссию" на правах аренды из "Реала", прошлым летом Хакими отправился в "Интер" по сделке стоимость около 35 миллионов фунтов.



22-летний марокканец очень ярко выступает за команду Антонио Конте, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 20 матчах Серии А.



Однако сейчас у "Интера" возникли серьезные финансовые трудности. Итальянский клуб даже не смог вовремя перечислить первый транш "Реалу" за Ашрафа в размере 9 млн. фунтов, затем добившись отсрочки до марта.



В сложившейся ситуации, утверждает The Athletic, "Интер" будет готов обсудить продажу Хакими, которым прежде интересовались "Челси" и "Арсенал".



Цена Хакими в 40 млн. фунтов делает грандов Премьер-Лиги едва ли не единственными клубами, которые могут позволить себе игрока в текущем экономическом климате.