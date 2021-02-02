"Тоттенхэм" не позволил Алли уйти из-за травмы Ло Чельсо

Из-за опасений насчет травмы Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" заблокировал переход Деле Алли в ПСЖ на правах аренды.

ПСЖ до последнего надеялся взять Алли в аренду, однако главный тренер парижан Маурисио Почеттино так и не смог воссоединиться со своим бывшим подопечным.



Как сообщают Daily Mail и The Guardian, Почеттино сильно расстроился из-за того, что президент "шпор" Даниэль Леви не отпустил Деле, однако у лондонского клуба была на то причина.



"Тоттенхэм" не только не нашел замену Алли, но и обнаружил, что Ло Чельсо задержится в лазарете еще минимум на три недели из-за травмы задней поверхности бедра. Поэтому Леви не пожелал дополнительно ослаблять состав команды Жозе Моуриньо.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Алли отметился только одним появлением в стартовом составе — на первый матч "шпор" против "Эвертона", будучи замененным в перерыве.