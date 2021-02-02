Сульшер призвал игроков МЮ активнее спорить с рефери
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду активнее выражать свое возмущение в случае несогласия с решениями рефери.
На своей пресс-конференции в понедельник Сульшер заявил, что арбитры признали две ошибки во время проигранного "красными дьяволами" матча Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" (1:2).
Сульшер понимает, что от человеческих ошибок никуда не деться, и лишь может дать совет своей команде, как реагировать на несправедливость.
"Думаю, когда к команде относятся несправедливо, должна быть реакция, но у меня абсолютно нет проблем с человеческими ошибками. Я понимаю, почему были приняты те решения".
"К сожалению, они были приняты против нас, и они были ошибочными. Таков футбол. Возможно, следовало обратиться к VAR. Возможно, мы должны были активнее спорить".
"У нас славная группа игроков. Возможно, мы должны были зацепиться за это и заставить их пересмотреть эпизод перед тем, как возобновить игру. Мы должны извлечь урок, использовав это как энергию и мотивацию. Нельзя ожидать, что что-нибудь достанется тебе просто так".
"Я не хочу, чтобы мои игроки подвергали рефери давлению, если на то нет справедливой причины. Мы оставляем решение за рефери, это их работа, поэтому я не хочу слишком говорить об этом", — цитирует Сульшера Sky Sports.
02.02.2021 10:00
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Последние комментарии:
Хахахах, какой же он обоссаный нытик. Просто ржач. Больше всех левых пенок получил в АПЛ, так ещё и ноет.
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Хахах!ну типичный скам,давление на судей,прыжки,ор)) что-то никогда не меняется
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ну что,видно давно пеналей не давали,а без них никак
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Да и так ноют больше остальных в лиге. Да и честно заебал этот куколд с мандой между ног.
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