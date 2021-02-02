"Эвертон" арендовал Джошуа Кинга

В заключительный день зимнего трансферного окна "Эвертон" взял в аренду до конца сезона нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга.

Лишь год назад "Борнмут" отказался продать Кинга в "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов. На сей раз "вишенки" получат за Джошуа не более 5 млн. фунтов, сообщает The Athletic.



И хотя Кинг уходит от "вишенок" лишь в аренду, назад он уже не вернется. Дело в том, что контракт Джошуа с представителем Чемпионшипа истекает в конце сезона. Два клуба сразу не оформили трансфер 29-летнего норвежца как постоянный из-за проблем "ирисок" с финансовым фейр-плей.



Кинг выступал за "Борнмут" с 2015 года, в течение этого времени забив 53 гола в 184 матчах. В 12 поединках Чемпионшипа в этом сезоне Джошуа ни разу не отличился, но сделал это трижды в Кубке Англии.



Добавим, на замену Кингу "вишенки" пригласили 34-летнего Шейна Лонга из "Саутгемптона", также на правах аренды.