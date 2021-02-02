Клопп рассказал, что его привлекло в Кабаке

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выделил талант, характер и лидерские качества своего новичка Озана Кабака.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака у "Шальке-04" в аренду с опцией выкупа.



20-летнего защитника Клоппу уверенно рекомендовал Дэвид Вагнер, большой друг Юргена и бывший главный тренер "Шальке-04".



Клопп уверен, что в лице Кабака "красные" совершили качественное приобретение, заполучив игрока с огромным потенциалом.



"Да, Дейв очень, очень позитивно отзывался о нем. Озан приехал в Германию очень молодым, и его огромный талант был четко виден каждому".



"Сейчас ему только 20. Он играет за свой второй клуб в Германии. Он из "Шальке", который, к сожалению, сейчас находится в плохом положении. Думаю, это хороший момент для перехода, потому что он, как и любой игрок в мире, нуждается в стабильной команде вокруг себя, и мы можем это обеспечить".



"Мы даем ему стабильную команду и возможность играть на своей позиции. Ему 20 лет, и это не так, что он должен уметь на поле все и что ему запрещено совершать ошибки".



"Он очень, очень большой талант, и мы предвкушаем совместную работу".



"Дейв всегда говорил, что в будущем он станет капитаном команды. У него образцовый характер".



"Это о многом говорит, когда ты уезжаешь за рубеж в столь юном возрасте. Он мог бы играть за любой клуб в Турции, но он отправился в "Штутгарт", затем перешел в "Шальке". Он хотел сделать эти футбольные шаги, и мы является следующим хорошим шагом для него".



"Он хочет учиться, но он способен быстро давать результат", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".