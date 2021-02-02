Фил Джонс возвращается в планы Сульшера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что защитник Фил Джонс возвращается в его планы и будет дозаявлен на Премьер-Лигу.
Джонс не играет в футбол уже более года и на старте сезона не был заявлен "красными дьяволами" на Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.
Однако Сульшер уверяет, что у Фила все еще есть будущее в "Юнайтед". 28-летний англичанин находится на пороге возвращения в строй после тяжелой травмы и вскоре будет конкурировать с Харри Магуайром, Виктором Линделефом, Эриком Байии и Акселем Туанзебе.
"Фил восстанавливается после травмы колена и перенесенной операции. Он упорно работает, чтобы снова быть доступным для нас".
"Он будет добавлен в заявку, и я надеюсь, он как можно скорее наберет игровую форму", — цитирует Сульшера The Independent.
02.02.2021 06:00
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