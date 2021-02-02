"Саутгемптон" взял Минамино в аренду у "Ливерпуля"

Такуми Минамино Вингер "Ливерпуля" Такуми Минамино проведет остаток этого сезона в "Саутгемптоне" на правах аренды.

Минамино присоединился к "Ливерпулю" лишь в январе 2020, будучи купленным у "Ред Булл". За этот год Такуми сыграл 31 матч и забил четыре гола за "красных".

Однако в этом сезоне Премьер-Лиги Минамино отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе, и желание играть регулярно подтолкнуло его к уходу из "Ливерпуля".

Теперь 26-летний японец будет выступать за "святых", но по окончании сезона вернется в мерсисайдский клуб.

"Я очень рад приветствовать Такуми в нашей команде на остаток сезона. Он станет еще одним хорошим вариантом игры в атаке, но важнее то, что он является игроком правильного профиля для нас".

"Такуми увеличит глубину нашего состава в столь важное время, и мне не терпится начать работу с ним на тренировочном поле", — сообщил наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.


Метки аренда, Ливерпуль, Минамино, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 04:10

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  1. mkcfc 02.02.2021 04:49 # mkcfc
    Всё-таки у ливера самые заебательские отношения со святыми. Хороший ход

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