Джош Майя перешел в "Фулхэм"

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Фулхэм" успел оформить аренду нападающего "Бордо" Джоша Майи.

Выступающий за сборную Нигерии Майя — совсем не новичок в английском футболе и конкретно в "Фулхэме". Джош родился в Лондоне и, будучи юниором, провел время в "Кристал Пэлас", "Фулхэме", "Манчестер Сити" и "Сандерленде".



В качестве профессионала Майя дебютировал как раз в "Сандерленде", в 2019 году уехав выступать за "Бордо", где в прошлом сезоне он забил семь голов.



Если 22-летний Майя хорошо себя проявит в остатке сезона, "дачники" смогут его выкупить ориентировочно за 9 миллионов фунтов.