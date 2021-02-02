Джош Майя перешел в "Фулхэм"
Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Фулхэм" успел оформить аренду нападающего "Бордо" Джоша Майи.
Выступающий за сборную Нигерии Майя — совсем не новичок в английском футболе и конкретно в "Фулхэме". Джош родился в Лондоне и, будучи юниором, провел время в "Кристал Пэлас", "Фулхэме", "Манчестер Сити" и "Сандерленде".
В качестве профессионала Майя дебютировал как раз в "Сандерленде", в 2019 году уехав выступать за "Бордо", где в прошлом сезоне он забил семь голов.
Если 22-летний Майя хорошо себя проявит в остатке сезона, "дачники" смогут его выкупить ориентировочно за 9 миллионов фунтов.
02.02.2021 02:50
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