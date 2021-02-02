Мэйтланд-Найлс арендован "Вест Бромвичем"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс проведет остаток сезона в "Вест Бромвиче" на правах аренды.

В этом сезоне Мэйтланд-Найлс отметился только пятью появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, включая единственный раз в этом календарном году.



Желание играть регулярно и не остаться вне заявки сборной Англии на Чемпионат Европы подтолкнуло 23-летнего Мэйтланд-Найлса к смене клуба в зимнее трансферное окно.



По информации Football.London, за последние дни представители Эйнсли переговорили с "Лестером" и "Саутгемптоном", однако в конце концов выбор был сделан в пользу "Вест Бромвича".



Мэйтланд-Найлс получил гарантии от главного тренера "дроздов" Сэма Эллардайса, что сможет регулярно играть на своей излюбленной позиции полузащитника.