"Ливерпуль" потерял Матипа до конца сезона
Секрет подозрительно высокой активности "Ливерпуля" на исходе зимнего трансферного окна оказался прост: защитник "красных" Жоэль Матип уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы.
Напомним, в заключительный день зимнего окна "Ливерпуль" обзавелся сразу двумя центральными защитниками, купив Бена Дэвиса у "Престона" и арендовав Озана Кабака у "Шальке-04".
Закончив с приобретениями, мерсисайдский клуб объявил, что полученная Матипом против "Тоттенхэма" в прошлый четверг травма оказалась очень серьезной.
Столкнувшись с Соном Хен Мином, Жоэль повредил связки лодыжки и теперь будет вынужден пропустить остаток сезона. Компанию 29-летнему камерунцу в лазарете составят его коллеги по позиции Виргил Ван Дейк и Джо Гомес. Для последнего кампания 2020/21 тоже уже завершена.
"К сожалению, сейчас, когда каждый подтвердил этот вердикт, мы узнали, что Жоэль пропустит остаток сезон. Но он будет готов к началу следующего предсезонного периода".
"Ему очень не повезло, потому что он блестяще выиграл борьбу у Сона и спас нас в то игровом эпизоде матча против "Тоттенхэма". Однако он повредил лодыжку и продолжил игру, а теперь он пропустит остаток сезона. Вы можете себе представить, как он старался остаться на поле и помочь нам".
"Мы подождем его. Он уже не сыграет в это сезоне, но летом, когда мы начнем подготовку к следующему сезону, он будет снова готов", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.
02.02.2021 01:35
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И успел подписать Кабака, который жёстко вынес соперника за боковую линию, а затем ещё и плюнул в корчившегося от боли игрока..
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Кабак как альтернатива Матипу лучше Риса Уильямса, Нэта Филлипса или Ван Ден Берга. Левша Дэвис может сыграть не только цз вместо Гомеса, но и лз на подмену Робертсона вместо хрустального Цимикаса. Летом купить топа в пару к Ван Дейку и все будет очень даже неплохо.
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уебище. Прощай
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