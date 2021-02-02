"Ливерпуль" потерял Матипа до конца сезона

Жоэль Матип Секрет подозрительно высокой активности "Ливерпуля" на исходе зимнего трансферного окна оказался прост: защитник "красных" Жоэль Матип уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Напомним, в заключительный день зимнего окна "Ливерпуль" обзавелся сразу двумя центральными защитниками, купив Бена Дэвиса у "Престона" и арендовав Озана Кабака у "Шальке-04".

Закончив с приобретениями, мерсисайдский клуб объявил, что полученная Матипом против "Тоттенхэма" в прошлый четверг травма оказалась очень серьезной.

Столкнувшись с Соном Хен Мином, Жоэль повредил связки лодыжки и теперь будет вынужден пропустить остаток сезона. Компанию 29-летнему камерунцу в лазарете составят его коллеги по позиции Виргил Ван Дейк и Джо Гомес. Для последнего кампания 2020/21 тоже уже завершена.

"К сожалению, сейчас, когда каждый подтвердил этот вердикт, мы узнали, что Жоэль пропустит остаток сезон. Но он будет готов к началу следующего предсезонного периода".

"Ему очень не повезло, потому что он блестяще выиграл борьбу у Сона и спас нас в то игровом эпизоде матча против "Тоттенхэма". Однако он повредил лодыжку и продолжил игру, а теперь он пропустит остаток сезона. Вы можете себе представить, как он старался остаться на поле и помочь нам".

"Мы подождем его. Он уже не сыграет в это сезоне, но летом, когда мы начнем подготовку к следующему сезону, он будет снова готов", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 01:35

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  1. bushwacka 02.02.2021 01:55 # bushwacka
    И успел подписать Кабака, который жёстко вынес соперника за боковую линию, а затем ещё и плюнул в корчившегося от боли игрока..

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  2. redspool 02.02.2021 01:54 # redspool
    Кабак как альтернатива Матипу лучше Риса Уильямса, Нэта Филлипса или Ван Ден Берга. Левша Дэвис может сыграть не только цз вместо Гомеса, но и лз на подмену Робертсона вместо хрустального Цимикаса. Летом купить топа в пару к Ван Дейку и все будет очень даже неплохо.

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  3. ooaaaa 02.02.2021 01:54 # ooaaaa
    уебище. Прощай

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