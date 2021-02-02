"Ливерпуль" потерял Матипа до конца сезона

Секрет подозрительно высокой активности "Ливерпуля" на исходе зимнего трансферного окна оказался прост: защитник "красных" Жоэль Матип уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы.

Напомним, в заключительный день зимнего окна "Ливерпуль" обзавелся сразу двумя центральными защитниками, купив Бена Дэвиса у "Престона" и арендовав Озана Кабака у "Шальке-04".



Закончив с приобретениями, мерсисайдский клуб объявил, что полученная Матипом против "Тоттенхэма" в прошлый четверг травма оказалась очень серьезной.



Столкнувшись с Соном Хен Мином, Жоэль повредил связки лодыжки и теперь будет вынужден пропустить остаток сезона. Компанию 29-летнему камерунцу в лазарете составят его коллеги по позиции Виргил Ван Дейк и Джо Гомес. Для последнего кампания 2020/21 тоже уже завершена.



"К сожалению, сейчас, когда каждый подтвердил этот вердикт, мы узнали, что Жоэль пропустит остаток сезон. Но он будет готов к началу следующего предсезонного периода".



"Ему очень не повезло, потому что он блестяще выиграл борьбу у Сона и спас нас в то игровом эпизоде матча против "Тоттенхэма". Однако он повредил лодыжку и продолжил игру, а теперь он пропустит остаток сезона. Вы можете себе представить, как он старался остаться на поле и помочь нам".



"Мы подождем его. Он уже не сыграет в это сезоне, но летом, когда мы начнем подготовку к следующему сезону, он будет снова готов", — сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.