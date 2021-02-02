"Тоттенхэм" отправил Гассанигу в "Эльче"
Голкипер "Тоттенхэма" Пауло Гассанига проведет остаток сезона 2020/21 в "Эльче" на правах аренды.
В этом сезоне главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо предпочитает использовать Джо Харта в качестве дублера для первого номера команды Уго Льориса.
Гассанига сыграл 37 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Саутгемптона" в августе 2017, но ни одного в этой кампании, поэтому Пауло было позволено уехать в Испанию за практикой.
Добавим, новый клуб 29-летнего аргентинца занимает предпоследнее место в Ла Лиге.
02.02.2021 01:25
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