"Ливерпуль" арендовал Кабака, взамен которого "Шальке-04" купил Мустафи

Озан Кабак "Ливерпуль" взял в аренду до конца сезона защитника Озана Кабака, на место которого "Шальке-04" незамедлительно пригласил Шкодрана Мустафи из "Арсенала".

Купив у "Престона" Бена Дэвиса, в заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" обзавелся еще одним центральным защитником, и Кабака вполне можно рассматривать долгосрочной инвестицией.

Правда, чтобы таковой стать, Озан должен хорошо себя проявить во второй половине сезона и заставить "красных" воспользоваться своей опцией по выкупу. Предположительно, стоимость постоянного трансфера 20-летнего турка установлена на 18 миллионах фунтов.

Кабак, который вызывается в сборную Турции и со своим бывшим клубом "Галатасараем" выступал в Лиге Чемпионов, получил в "Ливерпуле" 19-й номер.

"Шальке-04" отпустил Кабака к чемпионам Премьер-Лиги лишь после того, как подыскал замену Озану, и этой заменой стал Мустафи.

Контракт Мустафи с "Арсеналом" истекал в конце сезона, и лондонский клуб думал заплатить Шкодрану, чтобы тот ушел свободным агентом в зимнее окно, однако благодаря "Шальке-04" "канонирам" даже удалось заработать на 28-летнем немце — около 2-3 млн. евро.

Мустафи заключил с "Шальке-04" контракт до 2024 года и воссоединился в Гельзенкирхене с Сеадом Колашинцем, который находится здесь в аренде из "Арсенала".


Метки аренда, Арсенал, Кабак, Ливерпуль, Мустафи, трансферы, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. newiskander 02.02.2021 01:56 # newiskander
    Всё, кабак арендован, теперь дело за малым-купить бухла и тусить в кабак!)

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  2. ensiferum 02.02.2021 01:33 # ensiferum
    Рохо на 2,5 года в Боку перешел.

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  3. bushwacka 02.02.2021 01:28 # bushwacka
    Из-за травмы связок голеностопа Жоэль Матип пропустит остаток сезона: TheRedArmy

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  4. gerrard08 02.02.2021 01:27 # gerrard08
    Орно, конечно, взять цз с самой дырявой команды бундеслиги, да но и кой с ним, это всего лишь аренда ни к чему не обязывающая(хотя они пытались избавиться от него прописывая обязательный выкуп). Кажись история с шахином повторится.

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  5. hachidlo 02.02.2021 01:26 # hachidlo
    Подождите...Ливерпуль же летом купил какого-то грека, Цимикиса или как там его, за 12миллионов. Он жив вообще?
    ???

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  6. okko 02.02.2021 01:20 # okko
    отлично

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  7. brown-ale 02.02.2021 01:19 # brown-ale
    А ведь можно было просто Ловрена не продавать. Клопп знатно напортачил, теперь совершает панические покупки.

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  8. superperez101 02.02.2021 01:19 # superperez101
    Ливерпуль после закрытия трансферного окна

    https://idiod.video/7k8eqq.jpg

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  9. v-0987654321 02.02.2021 01:18 # v-0987654321
    Всё у синих животных Пуканы разорвутся

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  10. rentv 02.02.2021 01:16 # rentv
    Ну если выкупать не собираются в принципе, то тогда нормально. Но сама по себе цена за выкуп - пиздец.

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  11. bushwacka 02.02.2021 01:15 # bushwacka
    Е*ать конкуренция назревает за место в защите Ливерпуля..

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