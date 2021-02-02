"Ливерпуль" арендовал Кабака, взамен которого "Шальке-04" купил Мустафи
"Ливерпуль" взял в аренду до конца сезона защитника Озана Кабака, на место которого "Шальке-04" незамедлительно пригласил Шкодрана Мустафи из "Арсенала".
Купив у "Престона" Бена Дэвиса, в заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" обзавелся еще одним центральным защитником, и Кабака вполне можно рассматривать долгосрочной инвестицией.
Правда, чтобы таковой стать, Озан должен хорошо себя проявить во второй половине сезона и заставить "красных" воспользоваться своей опцией по выкупу. Предположительно, стоимость постоянного трансфера 20-летнего турка установлена на 18 миллионах фунтов.
Кабак, который вызывается в сборную Турции и со своим бывшим клубом "Галатасараем" выступал в Лиге Чемпионов, получил в "Ливерпуле" 19-й номер.
"Шальке-04" отпустил Кабака к чемпионам Премьер-Лиги лишь после того, как подыскал замену Озану, и этой заменой стал Мустафи.
Контракт Мустафи с "Арсеналом" истекал в конце сезона, и лондонский клуб думал заплатить Шкодрану, чтобы тот ушел свободным агентом в зимнее окно, однако благодаря "Шальке-04" "канонирам" даже удалось заработать на 28-летнем немце — около 2-3 млн. евро.
Мустафи заключил с "Шальке-04" контракт до 2024 года и воссоединился в Гельзенкирхене с Сеадом Колашинцем, который находится здесь в аренде из "Арсенала".
02.02.2021 01:10
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Последние комментарии:
Всё, кабак арендован, теперь дело за малым-купить бухла и тусить в кабак!)
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Рохо на 2,5 года в Боку перешел.
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Из-за травмы связок голеностопа Жоэль Матип пропустит остаток сезона: TheRedArmy
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Орно, конечно, взять цз с самой дырявой команды бундеслиги, да но и кой с ним, это всего лишь аренда ни к чему не обязывающая(хотя они пытались избавиться от него прописывая обязательный выкуп). Кажись история с шахином повторится.
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Подождите...Ливерпуль же летом купил какого-то грека, Цимикиса или как там его, за 12миллионов. Он жив вообще?
???
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отлично
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А ведь можно было просто Ловрена не продавать. Клопп знатно напортачил, теперь совершает панические покупки.
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Ливерпуль после закрытия трансферного окна
https://idiod.video/7k8eqq.jpg
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Всё у синих животных Пуканы разорвутся
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Ну если выкупать не собираются в принципе, то тогда нормально. Но сама по себе цена за выкуп - пиздец.
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Е*ать конкуренция назревает за место в защите Ливерпуля..
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