"Ливерпуль" арендовал Кабака, взамен которого "Шальке-04" купил Мустафи

"Ливерпуль" взял в аренду до конца сезона защитника Озана Кабака, на место которого "Шальке-04" незамедлительно пригласил Шкодрана Мустафи из "Арсенала".

Купив у "Престона" Бена Дэвиса, в заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" обзавелся еще одним центральным защитником, и Кабака вполне можно рассматривать долгосрочной инвестицией.



Правда, чтобы таковой стать, Озан должен хорошо себя проявить во второй половине сезона и заставить "красных" воспользоваться своей опцией по выкупу. Предположительно, стоимость постоянного трансфера 20-летнего турка установлена на 18 миллионах фунтов.



Кабак, который вызывается в сборную Турции и со своим бывшим клубом "Галатасараем" выступал в Лиге Чемпионов, получил в "Ливерпуле" 19-й номер.



"Шальке-04" отпустил Кабака к чемпионам Премьер-Лиги лишь после того, как подыскал замену Озану, и этой заменой стал Мустафи.



Контракт Мустафи с "Арсеналом" истекал в конце сезона, и лондонский клуб думал заплатить Шкодрану, чтобы тот ушел свободным агентом в зимнее окно, однако благодаря "Шальке-04" "канонирам" даже удалось заработать на 28-летнем немце — около 2-3 млн. евро.



Мустафи заключил с "Шальке-04" контракт до 2024 года и воссоединился в Гельзенкирхене с Сеадом Колашинцем, который находится здесь в аренде из "Арсенала".