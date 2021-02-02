Клопп объяснил, почему купил Дэвиса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что его привлекло в защитнике Бене Дэвисе.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Дэвиса у середняка Чемпионшипа "Престона". Эта сделка оценивается примерно в 2 миллиона фунтов.



"Красные" обратились к этому варианту из-за кризиса травм и стесненных финансов, однако Клопп убежден, что его команда получила качественного игрока, который оказался достаточно смел, чтобы откликнуться на сложнейший вызов.



"Трансфер Бена показывает лишь то, что каждая ситуация создает возможности, и мне нравится это. Думаю, это ясно, что в обычное трансферное окно, не имей мы никаких проблем, мы бы не взглянули на игрока из "Престона". Это было бы маловероятно".



"Но когда мы увидели его и когда наша ситуация с травмами стала яснее, он вызывал у нас неподдельное восхищение. Мы подумали: "Вау".



"Это парень, который всю свою жизнь играл за "Престон" и достаточно давно был на виду. Мы увидели его мастерство и увидели его потенциал, потому что ему 25, и он способен на гораздо большее. Мне нравится, как он играет. Он действительно хороший футболист, он выглядел настоящим лидером в "Престоне", он хорош в единоборствах, он выглядит смышленым в футбольном отношении, он может действовать на различных позициях, потому что ему довелось поиграть в тройке защитников и четверке защитников".



"Это делает его очень интересным приобретением, и мне не терпится поработать с ним. Я знаю, что для него это возможность, и точно так же я смотрю на это с нашей стороны. Это хорошая вещь".



"Мы могли позвать его, а он бы сказал: "Я предпочитаю остаться в "Престоне" или перейти туда, где буду играть по 40 матчей за сезон". Так что его переход сюда — это вызов, но и возможность. Большая, большая возможность. Именно так это вижу я", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".