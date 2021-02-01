"Ливерпуль" купил Бена Дэвиса

"Ливерпуль" объявил о приобретении центрального защитника "Престона" Бена Дэвиса.

Пройдя медицинское обследование, Дэвис заключил долгосрочный контракт с "Ливерпулем" в заключительный день зимнего трансферного окна. Бен будет выступать за "красных" под 28-м номером.



The Athletic предполагает, что "Ливерпуль" заплатит за Дэвиса 1.6 млн. фунтов сразу, а еще 500 тыс. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Также "Престону" обещано 20 процентов с последующей перепродажи защитника, если таковая будет.



26-летний англичанин является воспитанником "Престона", за первую команду которого он провел 145 матчей после своего дебюта в январе 2013. В 2019 Бен был признан Игроком Года у "неуязвимых".



"Для начала я хочу прийти и играть матчи. Я хочу проявить себя и зарекомендовать себя игроком уровня Премьер-Лиги, нежели Чемпионшипа. А дальше посмотрим", — сообщил Дэвис.