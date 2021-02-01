"Ливерпуль" купил Бена Дэвиса

Бен Дэвис "Ливерпуль" объявил о приобретении центрального защитника "Престона" Бена Дэвиса.

Пройдя медицинское обследование, Дэвис заключил долгосрочный контракт с "Ливерпулем" в заключительный день зимнего трансферного окна. Бен будет выступать за "красных" под 28-м номером.

The Athletic предполагает, что "Ливерпуль" заплатит за Дэвиса 1.6 млн. фунтов сразу, а еще 500 тыс. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Также "Престону" обещано 20 процентов с последующей перепродажи защитника, если таковая будет.

26-летний англичанин является воспитанником "Престона", за первую команду которого он провел 145 матчей после своего дебюта в январе 2013. В 2019 Бен был признан Игроком Года у "неуязвимых".

"Для начала я хочу прийти и играть матчи. Я хочу проявить себя и зарекомендовать себя игроком уровня Премьер-Лиги, нежели Чемпионшипа. А дальше посмотрим", — сообщил Дэвис.


Метки Дэвис, Ливерпуль, Престон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 23:10

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 02.02.2021 00:07 # tigerpool
    Будет такой же мега трансфер, как Робертсон. Удачи !

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  2. jirrort 02.02.2021 00:02 # jirrort
    https://twitter.com/ClinicalKai/status/1356313932353449984?s=19

    Ехехехеххехехе

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  3. gerrard08 01.02.2021 23:40 # gerrard08
    Ну не предел мечтаний, но на Робертсона и Коута я тоже гнал от их нонеймности, когда покупали. Мб шарят кого берут. Хуже Гомеза быть не должен.

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  4. v-0987654321 01.02.2021 23:38 # v-0987654321
    Скауты Ливерпуля грамотные

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  5. brown-ale 01.02.2021 23:31 # brown-ale
    Ослабили Тоттенхэм.

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  6. v-0987654321 01.02.2021 23:30 # v-0987654321
    А где синие животные?

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  7. electric 01.02.2021 23:28 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  8. bangladesh 01.02.2021 23:23 # bangladesh
    Заткнули дырищу профильным игроком за копейки в условиях кризиса, а ещё Кабак на подходе, тут главное вытянуть выше наших полузащитников которые вынужденно опустились играть цз, а дальше посмотрим

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  9. empry 01.02.2021 23:21 # empry
    Довольно средний игрок, но все еще лучше ливерпульских пальм из дубля.

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  10. mansoor 01.02.2021 23:17 # mansoor
    Добро пожаловать пиздюк

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  11. bushwacka 01.02.2021 23:13 # bushwacka
    Klavan 2.0. Good business

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