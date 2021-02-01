"Ливерпуль" купил Бена Дэвиса
"Ливерпуль" объявил о приобретении центрального защитника "Престона" Бена Дэвиса.
Пройдя медицинское обследование, Дэвис заключил долгосрочный контракт с "Ливерпулем" в заключительный день зимнего трансферного окна. Бен будет выступать за "красных" под 28-м номером.
The Athletic предполагает, что "Ливерпуль" заплатит за Дэвиса 1.6 млн. фунтов сразу, а еще 500 тыс. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов. Также "Престону" обещано 20 процентов с последующей перепродажи защитника, если таковая будет.
26-летний англичанин является воспитанником "Престона", за первую команду которого он провел 145 матчей после своего дебюта в январе 2013. В 2019 Бен был признан Игроком Года у "неуязвимых".
"Для начала я хочу прийти и играть матчи. Я хочу проявить себя и зарекомендовать себя игроком уровня Премьер-Лиги, нежели Чемпионшипа. А дальше посмотрим", — сообщил Дэвис.
01.02.2021 23:10
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Последние комментарии:
Будет такой же мега трансфер, как Робертсон. Удачи !
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https://twitter.com/ClinicalKai/status/1356313932353449984?s=19
Ехехехеххехехе
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Ну не предел мечтаний, но на Робертсона и Коута я тоже гнал от их нонеймности, когда покупали. Мб шарят кого берут. Хуже Гомеза быть не должен.
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Скауты Ливерпуля грамотные
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Ослабили Тоттенхэм.
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А где синие животные?
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КНЯЗЬ!!!
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Заткнули дырищу профильным игроком за копейки в условиях кризиса, а ещё Кабак на подходе, тут главное вытянуть выше наших полузащитников которые вынужденно опустились играть цз, а дальше посмотрим
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Довольно средний игрок, но все еще лучше ливерпульских пальм из дубля.
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Добро пожаловать пиздюк
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Klavan 2.0. Good business
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