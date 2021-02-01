"Ньюкасл" одолжил Джо Уиллока у "Арсенала"

"Ньюкасл" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Арсенала" и молодежной сборной Англии Джо Уиллока.

В этом сезоне Уиллок отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги, обычно проигрывая конкуренцию в центре поля Граниту Джаке, Томасу Партею и Дани Себальосу.



В сложившейся ситуации главный тренер "Арсенала" Микель Артета решил, что Джо будет лучше уйти за практикой, и в остатке кампании 21-летний англичанин будет набираться опыта у "сорок", сообщает BBC.



Добавим, что Уиллок находится в системе "Арсенала" с четырех лет. С момента своего дебюта в 2017 году Джо сыграл 78 матчей за "канониров", и эта аренда становится его первой в карьере.