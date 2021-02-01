Обамеянг вернулся к тренировкам с "Арсеналом"

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг возобновил полноценные тренировки в преддверии матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" во вторник вечером.

Напомним, Обамеянг был вынужден отлучиться к больной матери, из-за чего пропустил два матча против "Саутгемптона", в Кубке Англии и Премьер-Лиге.



По возвращении домой Пьер-Эмерик сел на карантин и по этой причине не смог помочь "канонирам" в безголевом матче против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу.



Однако после нескольких дней самоизоляции и отрицательного результата теста на коронавирус габонский нападающий был допущен до занятий с первой командой, сообщает Sky Sports.



Снова тренируется в общей группе и Букайо Сака, а вот Киран Тирни пропустит уже четвертый матч кряду из-за дискомфорта в нижней части правой ноги.