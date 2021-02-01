"Вест Бромвич" взял в аренду Окая Йокушлу

"Вест Бромвич" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Сельты" и сборной Турции Окая Йокушлу.

26-летний Йокушлу становится уже четвертым и, вероятно, не последним приобретением команды Сэма Эллардайса в зимнее трансферное окно.



В этом сезоне Окай сыграл 12 матчей за "Сельту" в Ла Лиге и еще два в Кубке Испании. За сборную своей страны полузащитник провел 29 поединков, включая пять в этой кампании.



"С самого начала январского окна нашим приоритетом было добавить мастерства к тому, что у нас уже есть, и в лице Окая мы получили проверенного полузащитника международного уровня, который, как мы уверены, поможет нам в нашей битве за выживание в Премьер-Лиге", — сообщил технический директор "дроздов Люк Даулинг.