"Ньюкасл" отпустил Йедлина в "Галатасарай"
Крайний защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин перешел в "Галатасарай".
Йедлин выступал за "Ньюкасл" с 2016 года, в течение этого времени сыграв 125 матчей, включая лишь 10 в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Контракт Деандре истекал в конце этого сезона, однако "сороки" согласились отпустить 27-летнего игрока сборной США в Стамбул свободным агентом уже сейчас.
При этом, сообщает BBC, "Ньюкаслу" будет положен определенный бонус, если экс-защитник "Тоттенхэма" и "Сандерленда" хорошо себя проявит в "Галатасарае".
"Все довольно просто: у нас было трое правых защитников в клубе, а Деандре привычнее играть вингбека", — объяснил уход Йедлина главный тренер "сорок" Стив Брюс.
01.02.2021 21:00
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