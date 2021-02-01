"Ньюкасл" отпустил Йедлина в "Галатасарай"

Крайний защитник "Ньюкасла" Деандре Йедлин перешел в "Галатасарай".

Йедлин выступал за "Ньюкасл" с 2016 года, в течение этого времени сыграв 125 матчей, включая лишь 10 в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Контракт Деандре истекал в конце этого сезона, однако "сороки" согласились отпустить 27-летнего игрока сборной США в Стамбул свободным агентом уже сейчас.



При этом, сообщает BBC, "Ньюкаслу" будет положен определенный бонус, если экс-защитник "Тоттенхэма" и "Сандерленда" хорошо себя проявит в "Галатасарае".



"Все довольно просто: у нас было трое правых защитников в клубе, а Деандре привычнее играть вингбека", — объяснил уход Йедлина главный тренер "сорок" Стив Брюс.