Румменигге назвал двух претендентов на Упамекано из Премьер-Лиги

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал два клуба Премьер-Лиги, которые тоже хотят защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Напомним, накануне агент Упамекано заявил, что "в ближайшие недели" его клиент сделает выбор между двумя топ-клубами Премьер-Лиги и "Баварией".



В предыдущие месяцы Упамекано сватали в "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако сегодня Румменигге, чей клуб уже контактирует с лагерем 22-летнего француза, раскрыл эту интригу.



"Есть еще два клуба, заинтересованных в Дайо. Мы потеряем Давида Алабу на этой позиции. Будущее Дайо теперь зависит от него самого".



"Тот факт, что в нем также заинтересованы "Челси" и "Ливерпуль", говорит, что у него очень хорошие качества. Он способен заменить Давида Алабу", — сообщил Румменигге Sky Germany.