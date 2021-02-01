Румменигге назвал двух претендентов на Упамекано из Премьер-Лиги

Дайо Упамекано Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал два клуба Премьер-Лиги, которые тоже хотят защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Напомним, накануне агент Упамекано заявил, что "в ближайшие недели" его клиент сделает выбор между двумя топ-клубами Премьер-Лиги и "Баварией".

В предыдущие месяцы Упамекано сватали в "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако сегодня Румменигге, чей клуб уже контактирует с лагерем 22-летнего француза, раскрыл эту интригу.

"Есть еще два клуба, заинтересованных в Дайо. Мы потеряем Давида Алабу на этой позиции. Будущее Дайо теперь зависит от него самого".

"Тот факт, что в нем также заинтересованы "Челси" и "Ливерпуль", говорит, что у него очень хорошие качества. Он способен заменить Давида Алабу", — сообщил Румменигге Sky Germany.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Упамекано, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 01.02.2021 20:41 # tigerpool
    Нафиг он не нужен Ливерпулю за такие деньги

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  2. mancunia-planet 01.02.2021 20:02 # mancunia-planet
    Неплохо было бы этого "француза" в Манчестер Юнайтед!

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