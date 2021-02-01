"Брайтон" купил Мойсеса Кайседо

"Брайтон" официально объявил о приобретении вингера "Индепендьенте дель Валье" и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

Ранее в это трансферное окно Кайседо сватали в "Манчестер Юнайтед" и некоторые другие клубы Премьер-Лиги.



Однако 19-летний эквадорец достался "чайками", с которыми он заключил контракт до июня 2025. Этот трансфер оценивается в 4.5 млн. фунтов.



"Это не секрет, что мы работали над приглашением Мойсеса в клуб, и мы очень довольны, что он, наконец, здесь".



"Ему потребуется время, чтобы освоиться в коллективе, чтобы мы узнали его, чтобы привыкнуть к скоростям и требованиям Премьер-Лиге".



"Он был очень хорош в Эквадоре и дебютировал за свою сборную всего лишь в 18 лет. Это захватывающее приобретение, но важно дать ему время освоиться здесь", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер по поводу победителя Кубка Либертадорес.