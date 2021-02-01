Сульшер: "Рефери признали две ошибки в матче с "Шеффилд Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что судейский корпус признал две ошибки рефери в матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".
Напомним, после сенсационного домашнего поражения 1:2 от последней команды Премьер-Лиги Сульшер обвинил рефери Питера Бэнкса, что тот несправедливо засчитал первый гол "клинков", проигнорировав нападение на голкипера, и ошибся с отменой гола "красных дьяволов", дав свисток после спорного фола.
Как оказалось позже, Сульшер был прав — делегат матча подтвердил ляпы Бэнкса.
"Я не хочу поднимать такого рода темы, но я получил отчет делегата насчет судейства, и там говорится, что два решения были ошибочными".
"Они признали, что их гол следовало отменить, а наш гол следовало засчитать. Те два момента многое изменили для нас".
"Куда вероятнее, что ты победишь в матче, ведя 1:0, нежели уступая 0:1. Так что маленькие детали предопределили результат, и так происходит весь сезон".
"Иногда ты попадаешь в штангу, и мяч может оказаться в воротах или нет. Иногда тебе везет с решениями или нет. Мы должны сосредоточиться на своей игре, и результаты придут", — цитирует Сульшера Daily Mail.
01.02.2021 19:00
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Последние комментарии:
про левые пенки , чего молчишь сучка
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чет он порвался из-за одного спорного решения не в его пользу. раз такой правдоруб, то почему молчал, когда судьи через тур в пользу маню ошибались? нахуй напоказ двуличие свое выставлять?
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первая ошибка - это ты,
а вторая -
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Сульшер: "Рефери признали две ошибки в матче с "Шеффилд Юнайтед"
СЛУШАЙ А ВЫ ПРИЗНАЛИ РЕФЕРИ ОШИБКУ КОГДА АСПИКУЛЕТУ МАГВАЕР ЗАВАЛИЛ ПО ПРАВИЛАМ ДЖЮДО?
ТАК НЕКУЙ ПИЗЕТЬ ТОГДА ФИЗРУК ОЛЕЖКА!
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нытик сраный
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Все это дело рук клоппа и лемпса, моур тоже здец. Про судей кричали что суди ползу мю судят
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если бы пес не усрался,он бы зайца догнал
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