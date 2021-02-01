Сульшер: "Рефери признали две ошибки в матче с "Шеффилд Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что судейский корпус признал две ошибки рефери в матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, после сенсационного домашнего поражения 1:2 от последней команды Премьер-Лиги Сульшер обвинил рефери Питера Бэнкса, что тот несправедливо засчитал первый гол "клинков", проигнорировав нападение на голкипера, и ошибся с отменой гола "красных дьяволов", дав свисток после спорного фола.



Как оказалось позже, Сульшер был прав — делегат матча подтвердил ляпы Бэнкса.



"Я не хочу поднимать такого рода темы, но я получил отчет делегата насчет судейства, и там говорится, что два решения были ошибочными".



"Они признали, что их гол следовало отменить, а наш гол следовало засчитать. Те два момента многое изменили для нас".



"Куда вероятнее, что ты победишь в матче, ведя 1:0, нежели уступая 0:1. Так что маленькие детали предопределили результат, и так происходит весь сезон".



"Иногда ты попадаешь в штангу, и мяч может оказаться в воротах или нет. Иногда тебе везет с решениями или нет. Мы должны сосредоточиться на своей игре, и результаты придут", — цитирует Сульшера Daily Mail.