Сульшер: "Рефери признали две ошибки в матче с "Шеффилд Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что судейский корпус признал две ошибки рефери в матче Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, после сенсационного домашнего поражения 1:2 от последней команды Премьер-Лиги Сульшер обвинил рефери Питера Бэнкса, что тот несправедливо засчитал первый гол "клинков", проигнорировав нападение на голкипера, и ошибся с отменой гола "красных дьяволов", дав свисток после спорного фола.

Как оказалось позже, Сульшер был прав — делегат матча подтвердил ляпы Бэнкса.

"Я не хочу поднимать такого рода темы, но я получил отчет делегата насчет судейства, и там говорится, что два решения были ошибочными".

"Они признали, что их гол следовало отменить, а наш гол следовало засчитать. Те два момента многое изменили для нас".

"Куда вероятнее, что ты победишь в матче, ведя 1:0, нежели уступая 0:1. Так что маленькие детали предопределили результат, и так происходит весь сезон".

"Иногда ты попадаешь в штангу, и мяч может оказаться в воротах или нет. Иногда тебе везет с решениями или нет. Мы должны сосредоточиться на своей игре, и результаты придут", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Бэнкс, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, рефери, Сульшер, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 19:00

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  1. vals1702 01.02.2021 19:53 # vals1702
    про левые пенки , чего молчишь сучка

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  2. liverfun 01.02.2021 19:18 # liverfun
    чет он порвался из-за одного спорного решения не в его пользу. раз такой правдоруб, то почему молчал, когда судьи через тур в пользу маню ошибались? нахуй напоказ двуличие свое выставлять?

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  3. charmk 01.02.2021 19:17 # charmk
    первая ошибка - это ты,
    а вторая -

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  4. chelsiukpro 01.02.2021 19:11 # chelsiukpro
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Сульшер: "Рефери признали две ошибки в матче с "Шеффилд Юнайтед"
    СЛУШАЙ А ВЫ ПРИЗНАЛИ РЕФЕРИ ОШИБКУ КОГДА АСПИКУЛЕТУ МАГВАЕР ЗАВАЛИЛ ПО ПРАВИЛАМ ДЖЮДО?
    ТАК НЕКУЙ ПИЗЕТЬ ТОГДА ФИЗРУК ОЛЕЖКА!

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  5. lfcynwa 01.02.2021 19:11 # lfcynwa
    нытик сраный

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  6. faridmyu90 01.02.2021 19:06 # faridmyu90
    Все это дело рук клоппа и лемпса, моур тоже здец. Про судей кричали что суди ползу мю судят

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  7. osnovnoy2005 01.02.2021 19:02 # osnovnoy2005
    если бы пес не усрался,он бы зайца догнал

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