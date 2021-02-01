"Уотфорд" подписал Бергкампа и Почеттино

Клуб Чемпионшипа "Уотфорд" подписал сыновей Денниса Бергкампа и Маурисио Почеттино.

Сегодня 22-летний атакующий полузащитник Митчел Бергкамп, который ранее в этом сезоне побывал на просмотре в "Арсенале", заключил с "шершнями" контракт до конца сезона с опцией продления на год.



А всего лишь днем ранее к "Уотфорду" присоединился 19-летний вингер Маурицио Почеттино, подписав контракт до 2025 года.



Отметим, что Митчел является сыном легендарного Денниса Бергкампа, который посвятил "Арсеналу" 11 лет своей карьеры, выиграв с "канонирами" три титула Премьер-Лиги и три Кубка Англии.



А Маурицио — это отпрыск Маурисио Почеттино, который тренировал "Тоттенхэм" в течение пяти с половиной лет до своего увольнения в середине прошлого сезона.