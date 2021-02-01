"Арсенал" обсуждает продажу Мустафи в "Шальке-04"

Интерес "Ливерпуля" к Озану Кабаку может помочь "Арсеналу" заработать на защитнике Шкодране Мустафи.

Ранее в это трансферное окно стало известно, что "Арсенал" ведет переговоры с Мустафи о досрочном прекращении контракта, рассчитанного до лета.



Предполагалось, что "канониры" заплатят определенную компенсацию Шкодрану, чтобы тот покинул "Эмирейтс" свободным агентом зимой.



Однако ситуация повернулась таким образом, что теперь "Арсенал" может заработать на расставании с Мустафи — около 2-3 миллионов евро (1.8 — 2.7 млн. фунтов).



По информации ESPN, именно в 28-летнем Мустафи "Шальке-04" видит замену для Озана Кабака, переговоры об аренде которого с последующим выкупом сейчас ведет "Ливерпуль".



Сообщается, что сам Шкодран, не сыгравший ни минуты в этом сезоне, открыт к возвращению на родину.