"Сити" не заинтересован в Диего Косте

"Манчестер Сити" не собирается приглашать нападающего Диего Косту, который доступен свободным агентом после расставания с "Атлетико".

В этом сезоне "Сити" испытывает огромные проблемы с нападением, потому что Серхио Агуэро нездоровится последние полгода, а Габриэль Жезус до субботнего матча против "Шеффилд Юнайтед" не мог забить в Премьер-Лиге с тех пор, как отличился в двух первых играх кампании.



Недавно в прессе появились слухи, что "горожане" могут предложить контракт Косте, который ранее в своей карьере становился чемпионом Премьер-Лиги в составе "Челси".



Экс-защитник "Сити" Мика Ричардс даже говорил, что приглашение Диего гарантирует команде Хосепа Гвардиолы титул в этом сезоне.



Однако, как и в случае с Эдином Джеко, "Сити" по-прежнему не собирается приглашать новичков в январе. Гвардиола убежден, что его команда сможет обойтись и без 32-летнего Косты, утверждает Daily Mail.