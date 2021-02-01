Скоулз раскритиковал МЮ за игру в больших матчах

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша и его партнеров по команде за неумение выигрывать большие матчи.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" не выиграл ни одного матча против других представителей так называемой "большой четверки".

По мнению Скоулза, с такой игрой в больших матчах "дьяволам" не завоевать титул. Особенно печалит Пола то, что в этих важных поединках никак себя не проявляет лидер команды Фернандеш.

"Такое впечатление, что "Юнайтед" просто не умеет выигрывать эти матчи против других больших команд".

"Вас едва победил "Шеффилд Юнайтед", и вы выходите на большой матч и просто не можете его выиграть".

"Они просто не находят способа сделать это. Бруну Фернандеш разочаровал абсолютно в каждом из них. У него отличная статистика, отличные показатели голов и результативных передач. Но в пяти последних матчах против больших команд у него ни голов, ни результативных передач".

"Это действительно тревожит, и поэтому "Юнайтед" там, где находится. Они в хорошем положении, но не настолько, чтобы ты мог подумать: "Эта команда выиграет лигу".

"Они приехали к "Арсеналу", который не является грозной командой, и они не смогли выиграть очередной большой матч. Я не увидел у них рвения к победе".

"Арсенал" на таил большой угрозы впереди, у них не было Сака, не было Обамеянга. "Юнайтед" делает недостаточно, чтобы выигрывать такие матчи, они не идут большими силами вперед и не демонстрируют рвения к победе, как и рвения к чемпионству", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 15:00

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  1. mancunia-planet 01.02.2021 15:14 # mancunia-planet
    С топами реально ссут играть в атаку, нет рвения вперёд. Пол походу ещё и Арс уколол)))
    Ну всё так и есть хуле.

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