Скоулз раскритиковал МЮ за игру в больших матчах

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша и его партнеров по команде за неумение выигрывать большие матчи.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Юнайтед" не выиграл ни одного матча против других представителей так называемой "большой четверки".



По мнению Скоулза, с такой игрой в больших матчах "дьяволам" не завоевать титул. Особенно печалит Пола то, что в этих важных поединках никак себя не проявляет лидер команды Фернандеш.



"Такое впечатление, что "Юнайтед" просто не умеет выигрывать эти матчи против других больших команд".



"Вас едва победил "Шеффилд Юнайтед", и вы выходите на большой матч и просто не можете его выиграть".



"Они просто не находят способа сделать это. Бруну Фернандеш разочаровал абсолютно в каждом из них. У него отличная статистика, отличные показатели голов и результативных передач. Но в пяти последних матчах против больших команд у него ни голов, ни результативных передач".



"Это действительно тревожит, и поэтому "Юнайтед" там, где находится. Они в хорошем положении, но не настолько, чтобы ты мог подумать: "Эта команда выиграет лигу".



"Они приехали к "Арсеналу", который не является грозной командой, и они не смогли выиграть очередной большой матч. Я не увидел у них рвения к победе".



"Арсенал" на таил большой угрозы впереди, у них не было Сака, не было Обамеянга. "Юнайтед" делает недостаточно, чтобы выигрывать такие матчи, они не идут большими силами вперед и не демонстрируют рвения к победе, как и рвения к чемпионству", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.