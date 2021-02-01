"Ливерпуль" ведет переговоры по аренде Кабака
"Ливерпуль" может не ограничиться покупкой одного Бена Дэвиса из "Престона" в заключительный день зимнего трансферного окна, также нацелившись на Озана Кабака из "Шальке-04".
Накануне вечером стало известно, что "Ливерпуль" договорился с "Престоном" о компенсации за Дэвиса в размере около 2 миллионов фунтов.
Однако сейчас Sky Sports сообщает, что "красные" хотят подписать еще одного центрального защитника, продолжая переговоры с "Шальке-04" насчет Кабака.
Чемпионы Премьер-Лиги собираются взять 20-летнего игрока сборной Турции в аренду до конца сезона за 2.5 млн. фунтов с опцией последующего выкупа.
Клуб Бундеслиги готов отпустить Кабака, только если найдет ему замену, а сделать это будет непросто — трансферное окно в Германии закрывается на шесть часов раньше, чем в Англии.
01.02.2021 14:00
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Будет где скаузерам чемпионство отметить.
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могли бы и ресторан арендовать))
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...по аренде кабака», чтобы загудеть там по случаю вчерашней победы и отметить закрытие ТО
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Клопп задаёт тренды и Кабаки (и Кабаки)
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