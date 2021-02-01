"Ливерпуль" ведет переговоры по аренде Кабака

Озан Кабак "Ливерпуль" может не ограничиться покупкой одного Бена Дэвиса из "Престона" в заключительный день зимнего трансферного окна, также нацелившись на Озана Кабака из "Шальке-04".

Накануне вечером стало известно, что "Ливерпуль" договорился с "Престоном" о компенсации за Дэвиса в размере около 2 миллионов фунтов.

Однако сейчас Sky Sports сообщает, что "красные" хотят подписать еще одного центрального защитника, продолжая переговоры с "Шальке-04" насчет Кабака.

Чемпионы Премьер-Лиги собираются взять 20-летнего игрока сборной Турции в аренду до конца сезона за 2.5 млн. фунтов с опцией последующего выкупа.

Клуб Бундеслиги готов отпустить Кабака, только если найдет ему замену, а сделать это будет непросто — трансферное окно в Германии закрывается на шесть часов раньше, чем в Англии.


Метки Кабак, Ливерпуль, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. celebrate 01.02.2021 15:19 # celebrate
    Будет где скаузерам чемпионство отметить.

    (ответить)

  2. scauzer11 01.02.2021 14:46 # scauzer11
    могли бы и ресторан арендовать))

    (ответить)

  3. newiskander 01.02.2021 14:38 # newiskander
    ...по аренде кабака», чтобы загудеть там по случаю вчерашней победы и отметить закрытие ТО

    (ответить)

  4. bmw-e34 01.02.2021 14:04 # bmw-e34
    Клопп задаёт тренды и Кабаки (и Кабаки)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: