"Ливерпуль" ведет переговоры по аренде Кабака

"Ливерпуль" может не ограничиться покупкой одного Бена Дэвиса из "Престона" в заключительный день зимнего трансферного окна, также нацелившись на Озана Кабака из "Шальке-04".

Накануне вечером стало известно, что "Ливерпуль" договорился с "Престоном" о компенсации за Дэвиса в размере около 2 миллионов фунтов.



Однако сейчас Sky Sports сообщает, что "красные" хотят подписать еще одного центрального защитника, продолжая переговоры с "Шальке-04" насчет Кабака.



Чемпионы Премьер-Лиги собираются взять 20-летнего игрока сборной Турции в аренду до конца сезона за 2.5 млн. фунтов с опцией последующего выкупа.



Клуб Бундеслиги готов отпустить Кабака, только если найдет ему замену, а сделать это будет непросто — трансферное окно в Германии закрывается на шесть часов раньше, чем в Англии.