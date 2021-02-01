Рэднапп: "Из всех приобретений "Челси" Лэмпард хотел только Чилуэлла"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп заявил, что "Челси" навязал Фрэнку Лэмпарду все приобретения, за исключением защитника Бена Чилуэлла.

Одной из причин увольнения Лэмпарда с поста главного тренера "Челси" неделю назад стало то, что Фрэнк не сумел толком раскрыть потенциал своих новичков, в которых клуб инвестировал 220 миллионов фунтов в летнее трансферное окно.



Однако Рэднапп убежден, что подавляющее большинство этих приобретений "синие" совершили не по инициативе его племянника, который был вынужден расплачиваться за поступки других людей.



"Годы назад, конечно, главные тренеры сами отыскивали и просматривали игроков, делая большую часть работы. Теперь по-другому".



"В наши дни почти всю работу делает департамент по комплектации состава, а это означает, ты вынужден полагаться на суждения кого-то другого".



"Челси" потратил целое состояние на новых игроков, что подвергает тренера давлению. От тебя требуют, чтобы ты не только их выпускал, но и чтобы они сразу же заиграли".



"Когда этого не происходит, как мы наблюдали в случае с немцами Тимо Вернером и Каем Хаверцем, во всем винят тренера".



"Но я уверен, что Фрэнк стоит только за одним из всех приобретений "Челси". Я бы сказал, что он отчаянно хотел подписать лишь Бена Чилуэлла. Вот настолько безумной стала игра", — сообщил Рэднапп The Sun.