Милнер в шутку предупредил Хендерсона

Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер предупредил своего капитана Джордана Хендерсона, что тот рискует "застрять" на позиции центрального защитника.

Не так давно Хендерсон играл атакующего полузащитника в "Ливерпуле", пользуясь тем, что всю черновую работу в центре поля брал на себя Фабиньо.



Однако из-за кадровых проблем команды Джордан был вынужден опуститься сперва в опорную зону, а затем — и в центр обороны. Именно здесь 30-летний англичанин провел воскресный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



После победы со счетом 1:3 главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал, каким образом Милнер похвалил своего партнера по команде за отличную игру в связке с Натаниэлем Филлипсом.



"Нэт Филлипс провел отличный матч, а Милли крикнул Хендо: "Тебе стоит быть осторожнее, потому что ты останешься центральным защитником до конца своей карьеры, если продолжишь играть таким образом!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.