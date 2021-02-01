Милнер в шутку предупредил Хендерсона
Ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер предупредил своего капитана Джордана Хендерсона, что тот рискует "застрять" на позиции центрального защитника.
Не так давно Хендерсон играл атакующего полузащитника в "Ливерпуле", пользуясь тем, что всю черновую работу в центре поля брал на себя Фабиньо.
Однако из-за кадровых проблем команды Джордан был вынужден опуститься сперва в опорную зону, а затем — и в центр обороны. Именно здесь 30-летний англичанин провел воскресный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
После победы со счетом 1:3 главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал, каким образом Милнер похвалил своего партнера по команде за отличную игру в связке с Натаниэлем Филлипсом.
"Нэт Филлипс провел отличный матч, а Милли крикнул Хендо: "Тебе стоит быть осторожнее, потому что ты останешься центральным защитником до конца своей карьеры, если продолжишь играть таким образом!" — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
01.02.2021 12:00
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Both Fabinho and Henderson are showing solid performance on their "new" positions.
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играет то отлично. И атаки начинает и пасы шикарные. Как я и говорил
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