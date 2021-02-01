Семь вещей, что мы узнали в 21-м туре

"Челси" одерживает первую победу при Томасе Тухеле, "Манчестер Юнайтед" снова не забивает в большом матче, а "Манчестер Сити" укрепляет свое лидерство. Таковы некоторые из итогов сыгранного 21-го тура Премьер-Лиги.





"Ньюкасл" огорчает аутсайдеров



Именно на "сорок" клубы в зоне вылета смотрели с особой надеждой. К игре против "Эвертона" команда Стива Брюса подошла с серией из девяти матчей без побед. Второй тайм с "Лидсом" дал повод для оптимизма, но был похож на отчаяние команды, которая все-таки решила атаковать разобранного соперника.



На "Гудисон Парк" "Ньюкасл" продолжил в том же духе и действительно удивил. Команда Брюса и раньше умела побеждать в критический момент, но редко она делала это, выдав настолько сильное выступление. Схема 4-3-3 с очень агрессивной игрой трех центрхавов позволила "сорокам" выиграть у "Эвертона" силовую борьбу, а игра Каллума Уилсона в атаке – выиграть матч. Уилсон оформил дубль, а "Ньюкасл" заработал важные три очки, увеличив отрыв от всех, кто смотрел на его мучения с надеждой. Такая игра "Ньюкасла", в как в субботу, была откровением — и, скорее, поводом опасаться "сорок" в ближайшее время.



"Манчестер Сити" остается на вершине



Две победы в Манчестере по ходу одной недели оказались непосильной задачей для "Шеффилд Юнайтед". Но команде Криса Уайлдера стоит отдать должное: "клинки" не позволили "Сити" заработать легкие три очка и сохраняли интригу в матче до последних минут.



Габриэль Жезус забил после редкой ошибки обороны "Шеффилд Юнайтед" уже на девятой минуте. После этого гости дисциплинировано действовали без мяча, а "Сити" играл очень осторожно с ним. Такой подход "горожан" был во многом мотивирован быстрым голом, но ожидаемо "клинки" стали переходить в наступление под конец встречи. Удар Джона Флека с линии штрафной был наиболее опасным моментом. Мяч легко мог попасть в дальний угол ворот Эдерсона, и Гвардиола даже назвал "Шеффилд Юнайтед" самым сложным соперником для лидеров за последнее время.



Впрочем, эта победа не слишком отличалась от большинства успехов "Сити" на домашнем поле. Такое постоянство позволяет "горожанам" не только быть первыми, но даже немного оторваться от конкурентов.



"Вест Бромвич" и "Фулхэм" упустили свой шанс



Очное противостояние двух команд из зоны вылета завершилось результативной ничьей, которая не устраивала ни одну из сторон. После победы "Ньюкасла" Сэм Эллардайс и Скотт Паркер тем более нуждались в трех очках. И оба тренера также считали, что упустили свой шанс по игре.



"Вест Бромвич" в очередной раз провалил старт поединка на своем поле. К счастью для "дроздов", теперь в соперниках был "Фулхэм", а не "Манчестер Сити" или хотя бы "Лидс". Лондонцы свои шансы развить преимущество упустили, что оставило хозяевам шанс на второй тайм. Дебют Мбайе Дианье, классического подписания Эллардайса, помог "Вест Бромвичу" компенсировать ошибки в обороне двумя голами. Внезапно хозяева были близки к трем очкам, но оборона подвела их еще раз — и все закончилось ничьей.



Эллардайс верно заметил, что с такой защитой его команда должна забивать не меньше трех, чтобы выигрывать матчи. Но"Вест Бромвич" хотя бы сумел забить первый гол и заработать первые домашние очки после смены тренера. "Фулхэм" не позволил победить конкуренту, но это очередной ничейный поединок для "дачников", которые совершенно не способны воплотить свое игровое преимущество в результат. Они выглядят более организованной командой, чем "Вест Бромвич", но субботняя игра дает почти уверенность, что вылетят по итогу и те, и другие.



"Юнайтед" не может забить в больших играх



Команда Сульшера отправила три гола в ворота "Ливерпуля" в Кубке Англии, но в Премьер-Лиге у "Манчестер Юнайтед" печальное постоянство против равных себе. Единственный гол в шести играх с представителями "большой шестерки" манкунианцы забили "Тоттенхэму". Правда, соперник в тот день ответил шесть раз. С тех пор дела пошли на поправку, и в остальных пяти встречах "Юнайтед" наиграл на разницу 0:1.



Тот единственный мяч осенью с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Без габонца на поле команды так и не пришли к голам, разыграв слишком ожидаемые 0:0. Другие мастера, вроде Эдинсона Кавани, упускали прекрасные шансы, но выступление обеих команд было в лучшем случае "удовлетворительным". Соперники выполнили главную задачу на матч и избежали поражения.



Более того, "Арсенал" продлил свою беспроигрышную серию, а МЮ по-прежнему не уступает на выезде. Но отсутствие голов в больших матчах заставляет сомневаться в способности "Юнайтед" вести борьбу за чемпионский титул. Потеряв четыре очка в течение четырех дней, МЮ отстал от "Манчестер Сити" — при том, что лидер имеет матч в запасе.



"Челси" и "Ливерпуль" поправляют дела



Удачно неделя закончилась для немецких тренеров. Томас Тухель начал в "Челси" с двух домашних поединков, и со второй попытки лондонцам удалось одержать победу. "Бернли" был готов предложить ту же пассивность, что и "Вулверхэмптон" несколькими днями ранее, но команда Шона Дайча не выдержала еще одного испытания. "Челси" был быстрее, чем в первой игре Тухеля, и неудивительно, что одним из лучших на поле стал Мейсон Маунт. Его появление в старте, а также показанная игра, говорят о том, что новый тренер не станет игнорировать таланты Маунта из принципа.



Поправил свои дела на неделе и "Ливерпуль". Уверенно победив в гостях "Тоттенхэм", команда Юргена Клоппа с тем же счетом взяла верх на поле "Вест Хэма". Это была первая потеря очков лондонцами в новом году, что делает победу "Ливерпуля" более впечатляющей. Атака чемпионов прибавила, и в ближайшую неделю и у них есть шанс снова стать главными претендентами на титул. Несмотря на обилие желающих, гонка обещает снова свестись к противостоянию "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



"Лидс" взял реванш у "Лестера"



Одна из причин этого — "Лестер". Подбираясь к следующему шагу в таблице, команда Брендана Роджерса регулярно оступается. В воскресенье у "лис" была возможность выйти на второе место. В соперниках у "Лестера" был "Лидс", который слабо начал 2021 год и проиграл первый поединок в сезоне команде Роджерса со счетом 4:1.



Придумывать что-то новое не имело смысла. Равная игра команд в первом тайме сводилась к тому, кто лучше реализует свои шансы. Отсутствие Джейми Варди сказывалось, но "Лестер" все равно оставался фаворитом в таком столкновении. Во второй половине Роджерс решил изменить схему, перейти на игру в три защитника и зажать соперника на его половине поля. "Лидс" пережил редкий для себя период без мяча, но моментов у "Лестера" от этого больше не стало. Когда команда Марсело Бьелсы забила в контратаке второй, "Лестер" снова перестроился, но и это не дало результата. "Лидс" добил хозяев и одержал вторую подряд выездную победу, которая на этот раз была куда более убедительной, чем в матче с "Ньюкаслом".



Две голевых передачи и прекрасный гол Патрика Бэмфорда сделали его героем встречи. Как ни странно, но в атаке "Лестера" такого футболиста не нашлось, а тактические перестроения по ходу матчу отсутствие Варди не компенсировали.



"Брайтону" по силам побеждать дома



Команда Грэма Поттера потерпела новое разочарование, когда в мид-уик не смогла дома взять верх над "Фулхэмом". Это был упущенный шанс в игре с прямым конкурентом, которого "чайки" превосходили. Казалось, что побеждать дома она теперь не способны в принципе. У "Брайтона" не было ни одной домашней победы в сезоне и только одна победа за весь 2020 год.



С "Тоттенхэмом" они не показали ничего особенного для себя. "Брайтон" играл в привычный для себя футбол, также хорошо владел мячом и также привычно упускал моменты. Но этого было достаточно, чтобы полностью превзойти соперника. Потеряв Харри Кейна, "шпоры" остались в том же режиме, в котором они провели второй тайм против "Ливерпуля": это была растерянная команда. Потеря Кейна лишила ее вектора в центре поля, а также психологической уверенности. "Тоттенхэм" к тому же остался без Серхио Регилона, а Моуриньо решил проучить Сержа Орье (не было в заявке) и Мэтта Дохерти (остался на скамейке) за их ошибки в защите. Но без этих футболистов "Тоттенхэм" также ничего не обострял с флангов . Свои полументы "шпоры" не создали, а выстрадали, и период без Кейна обещает быть для них страданием.



"Брайтон" еще способен побеждать дома. По крайней мере, таких растерянных соперников.



Иван Громиков специально для FAPL.ru