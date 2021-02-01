Кейн может вернуться через две недели

Харри Кейн Отсутствие нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна может ограничиться всего парой недель.

Напомним, Кейн травмировал обе свои лодыжки в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в прошлый четверг (1:3).

Команда Жозе Моуриньо очень тяжело отреагировала на потерю своего бомбардира, в воскресенье потерпев поражение 1:0 от "Брайтона". К счастью, не все так плохо, и Харри даже имеет шансы вернуться к битве с "Манчестер Сити" 13 февраля.

"У нас довольно хорошие новости насчет Харри. В день матча против "Ливерпуля" мы не имели понятия. На следующий день мы думали о трех неделях отсутствия или около того".

"Я не хочу быть чересчур оптимистичным, но сам Харри настроен оптимистично. У него есть кое-какой опыт подобных травм, и Харри думает о двух неделях. Давайте посмотрим, окажется ли он прав", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 01.02.2021 10:35 # lovrentiy
    Маур кирпичами стал срать без Кейна. Если ещё Сон присядет, то вовсе с запором две недели ходить будет.

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  2. hunter022 01.02.2021 10:04 # hunter022
    Зачем форсировать его возвращение рецедив будет

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