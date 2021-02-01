Кейн может вернуться через две недели

Отсутствие нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна может ограничиться всего парой недель.

Напомним, Кейн травмировал обе свои лодыжки в проигранном "шпорами" матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в прошлый четверг (1:3).



Команда Жозе Моуриньо очень тяжело отреагировала на потерю своего бомбардира, в воскресенье потерпев поражение 1:0 от "Брайтона". К счастью, не все так плохо, и Харри даже имеет шансы вернуться к битве с "Манчестер Сити" 13 февраля.



"У нас довольно хорошие новости насчет Харри. В день матча против "Ливерпуля" мы не имели понятия. На следующий день мы думали о трех неделях отсутствия или около того".



"Я не хочу быть чересчур оптимистичным, но сам Харри настроен оптимистично. У него есть кое-какой опыт подобных травм, и Харри думает о двух неделях. Давайте посмотрим, окажется ли он прав", — цитирует Моуриньо Evening Standard.