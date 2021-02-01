Тосун вернулся в "Бешикташ"

Нападающий "Эвертона" Дженк Тосун оформил свое возвращение в "Бешикташ" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

В 2018 году "Бешикташ" продал Тосуна в "Эвертон" за 27 миллионов фунтов, однако Дженк не смог стать основным игроком на "Гудисон Парк" забив лишь девять голов в 49 матчах Премьер-Лиги за "ирисок".



В этом сезоне Тосун сыграл только 164 минуты за команду Карло Анчелотти, отметившись пятью появлениями на замену в Премьер-Лиге и единственным выходом в старте против "Ротерхэма" в Кубке Англии.



Теперь 29-летний турок попытается восстановить свою форму с помощью возвращения в "Бешикташ", где ранее в своей карьере он наколотил 41 гол в 96 матче в течение четырех лет.



Интерес к Тосуну также проявляли "Вест Бромвич", "Фенербахче", "Сельта" и московский ЦСКА, однако выбор Дженка пал на вторую команду турецкого первенства.