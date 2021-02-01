Салиба обижен на "Арсенал"
Защитник "Ниццы" Вильям Салиба признался, что затаил обиду на свой родительский клуб "Арсенал".
Болельщики "Арсенала" возлагали большие ожидания на Салиба, когда их клуб покупал Вильяма у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов.
Прошлым летом Салиба, наконец, присоединился к "канонирам", но, так и не дебютировав за лондонцев, в январе был отправлен в аренду в "Ниццу".
19-летний француз неприятно удивлен тем, что так и не получил своего шанса в "Арсенале". По словам Вильяма, такое недоверие главного тренера Микеля Артеты причинило ему "боль".
"Я совершенно не думал, что за меня заплатят почти 30 миллионов фунтов. Я совершенно не думал, что я, придя в клуб с такими огромными ожиданиями и восторгом фанатов насчет меня, окажусь в резерве и ни разу не сыграю — ни в Лиге Европы, ни в Премьер-Лиге".
"Я лишь однажды попал в заявку на Кубок Лиги. Это было больно, это повлияло на меня. Не думаю, что я ушел слишком рано. Ты должен уйти, когда чувствуешь, что готов. Такое случается. Я верю в себя".
"Теперь я научился, что лучше не заглядывать слишком далеко в будущее. Я сосредоточен лишь на этих шести месяцев, в течение которых я буду выкладываться без остатка, а дальше посмотрим".
"Переход в "Ниццу" был лучшим решением для меня, потому что здесь хороший проект, хорошая команда, хороший уровень амбиций, и они играют определенным образом".
"Приятно снова играть регулярно. Я молод, мне 19, и играя матчи, я становлюсь лучше. Ты видишь свои ошибки, и ты исправляешь их к следующему матчу", — сообщил Салиба TF1.
01.02.2021 08:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наоборот должен быть рад, что свалил из этой помойки
(ответить)
kto nazavyot mayego kluba "gey", oni sami gey potomu chto mnogo etogo slovo ispolzuyet znachit mnogo ob etom dumayet. Ey geyi ne ostav svoyii govnushii komentarii.
(ответить)
Артета капризная шлюха как пепка
(ответить)
Видать гейгунеры без предупреждения продырявили его в душевой
(ответить)
Терпинал лондонска
(ответить)
Паренёк понял что попал в никчёмное заднеприводное гейболото аснл. А ему скорее всего сказки рассказывали какой аснл топ, некоторые в рот вые6аные микспёсики до сих пор в это верят.
(ответить)
Вообще непонятная ситуация с ним. За что Артета так загнобил?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий