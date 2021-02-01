Салиба обижен на "Арсенал"

Защитник "Ниццы" Вильям Салиба признался, что затаил обиду на свой родительский клуб "Арсенал".

Болельщики "Арсенала" возлагали большие ожидания на Салиба, когда их клуб покупал Вильяма у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов.



Прошлым летом Салиба, наконец, присоединился к "канонирам", но, так и не дебютировав за лондонцев, в январе был отправлен в аренду в "Ниццу".



19-летний француз неприятно удивлен тем, что так и не получил своего шанса в "Арсенале". По словам Вильяма, такое недоверие главного тренера Микеля Артеты причинило ему "боль".



"Я совершенно не думал, что за меня заплатят почти 30 миллионов фунтов. Я совершенно не думал, что я, придя в клуб с такими огромными ожиданиями и восторгом фанатов насчет меня, окажусь в резерве и ни разу не сыграю — ни в Лиге Европы, ни в Премьер-Лиге".



"Я лишь однажды попал в заявку на Кубок Лиги. Это было больно, это повлияло на меня. Не думаю, что я ушел слишком рано. Ты должен уйти, когда чувствуешь, что готов. Такое случается. Я верю в себя".



"Теперь я научился, что лучше не заглядывать слишком далеко в будущее. Я сосредоточен лишь на этих шести месяцев, в течение которых я буду выкладываться без остатка, а дальше посмотрим".



"Переход в "Ниццу" был лучшим решением для меня, потому что здесь хороший проект, хорошая команда, хороший уровень амбиций, и они играют определенным образом".



"Приятно снова играть регулярно. Я молод, мне 19, и играя матчи, я становлюсь лучше. Ты видишь свои ошибки, и ты исправляешь их к следующему матчу", — сообщил Салиба TF1.