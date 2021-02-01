Моуриньо: "Тоттенхэм" опечален"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил поражение своей команды от "Брайтона" (1:0) "печалью" и низкой "самооценкой".

Потеряв на несколько недель своего талисмана Харри Кейна, "шпоры" показали весьма унылый футбол в воскресном матче Премьер-Лиги на "Амекс".



"Тоттенхэм" ничем не ответил на быстрый гол Леандро Троссарда, и Моуриньо признает наличие проблем. Но в то же время Жозе видит и позитив.



"Мы потерпели только пять поражений в 30 матчах, так что мы можем смотреть на свою ситуацию и с другой точки зрения".



"У каждой команды Премьер-Лиги есть эти взлеты и падения. Конечно, сейчас сложный момент для нас, учитывая результаты, травмы и нашу самооценку. Команда с уверенностью в себе гораздо лучше, чем команда с печалью. В данный момент все эти проблемы наложились на друг друга, но рано или поздно они пройдут".



"В конце сезона станет видно, как мы выступили в Премьер-Лиге и кубковых соревнованиях".



"Мы неважно начали матч и пропустил гол... Мне казалось, что команда была немного опечалена. А когда ты пропускаешь гол в начале матча, ты становишься еще печальнее, и страдает твоя самооценка".



"В первом тайме наша команда испытывала трудности. Во втором тайме мы играли с совершенно другим настроем, показав хороший дух. Я видел, что парни действительно стараются. Конечно, поражение — это неприятно. Конечно, игра была не очень хороша. Но я уезжаю с положительным впечатлением насчет своих парней", — цитирует Моуриньо Evening Standard.