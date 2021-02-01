"Ливерпуль" согласовал стоимость Бена Дэвиса

"Ливерпуль" согласовал компенсацию за центрального защитника "Престона" Бена Дэвиса.

Стоило главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу подтвердить, что его клуб действительно собирается выйти на трансферный рынок для укрепления проблемной позиции в январе, как пресса принялась сватать в мерсисайдский клуб одного защитника за другим.



Многие болельщики "Ливерпуля" не отнеслись всерьез к слухам насчет Дэвиса, посчитав это очередной выдумкой медиа, однако именно 25-летний англичанин, судя по всему, станет тем самым приобретением "красных".



Как сообщает Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги остановили свой выбор на Дэвисе ввиду простоты и доступности этой сделки. "Престон" уже согласился отпустить Бена, чей контракт истекает в конце сезона.



В данный момент два клуба ведут переговоры насчет включения в сделку Сеппа Ван ден Берга. Предполагается, что середняк Чемпионшипа возьмет юного защитника "Ливерпуля" в аренду до конца сезона.



При этом Клопп после победы 1:3 над "Вест Хэмом" предпочел отшутиться насчет интереса своего клуба к Дэвиду.



"Бен Дэвис из "Тоттенхэма"?! Нет, мне нечего сказать по этому поводу", — сказал Юрген.