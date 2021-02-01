"Тоттенхэм" без Кейна беспомощно проиграл "Брайтону"

Потеряв с травмой Харри Кейна, "Тоттенхэм" беспомощно проиграл в гостях у "Брайтона" со счетом 1:0.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер выпустил тех же 11 игроков, что и на безголевой матч против "Фулхэма".



Место травмированного Харри Кейна в старте "шпор" занял Гарет Бэйл. Также свой шанс получили Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес и Мусса Сиссоко.



Счет в матче едва не был открыт уже на четвертой минуте — гостей спасла штанга после удара Паскаля Гросса.



Одним этим моментом хозяева не ограничились. "Брайтон" играл в довольно симпатичный комбинационный футбол, а на 17-й минуте даже открыл счет. Гросс пасом назад от лицевой позволил Леандро Троссарду нанести удар из центра штрафной — 1:0.



Гол лишь придал "чайкам" уверенности, и в остатке тайма они создали еще несколько хороших моментов, фактически диктуя игру. А вот "Тоттенхэм" был просто ужасен — Сон Хен Мин без Кейна смотрелся сиротой, а от Бэйла помощи не приходило.



На второй тайм Жозе Моуриньо выпустил Карлоса Винисиуса, и у "Тоттенхэма" появились кое-какие зародыши атакующей игры, но "Брайтон" по-прежнему смотрелся предпочтительнее, регулярно напрягая Уго Льориса.



В концовке хозяева отошли назад и сосредоточились на удержании минимального преимущества. Гости так ничего и не создали, за исключением дальнего удара Винисиуса на 75-й минуте — Роберт Санчес в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



"Брайтон" не просто победил своего соперника, а переиграл его. "Тоттенхэм" показал футбол удручающего содержания, прежде всего — в атаке.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче