"Тоттенхэм" без Кейна беспомощно проиграл "Брайтону"

Леандро Троссард Потеряв с травмой Харри Кейна, "Тоттенхэм" беспомощно проиграл в гостях у "Брайтона" со счетом 1:0.

Главный тренер "чаек" Грэм Поттер выпустил тех же 11 игроков, что и на безголевой матч против "Фулхэма".

Место травмированного Харри Кейна в старте "шпор" занял Гарет Бэйл. Также свой шанс получили Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес и Мусса Сиссоко.

Счет в матче едва не был открыт уже на четвертой минуте — гостей спасла штанга после удара Паскаля Гросса.

Одним этим моментом хозяева не ограничились. "Брайтон" играл в довольно симпатичный комбинационный футбол, а на 17-й минуте даже открыл счет. Гросс пасом назад от лицевой позволил Леандро Троссарду нанести удар из центра штрафной — 1:0.

Гол лишь придал "чайкам" уверенности, и в остатке тайма они создали еще несколько хороших моментов, фактически диктуя игру. А вот "Тоттенхэм" был просто ужасен — Сон Хен Мин без Кейна смотрелся сиротой, а от Бэйла помощи не приходило.

На второй тайм Жозе Моуриньо выпустил Карлоса Винисиуса, и у "Тоттенхэма" появились кое-какие зародыши атакующей игры, но "Брайтон" по-прежнему смотрелся предпочтительнее, регулярно напрягая Уго Льориса.

В концовке хозяева отошли назад и сосредоточились на удержании минимального преимущества. Гости так ничего и не создали, за исключением дальнего удара Винисиуса на 75-й минуте — Роберт Санчес в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

"Брайтон" не просто победил своего соперника, а переиграл его. "Тоттенхэм" показал футбол удручающего содержания, прежде всего — в атаке.

"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.02.2021 00:10

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Последние комментарии:




  1. unclearness 01.02.2021 00:58 # unclearness
    Болельщик Тоттенхэма в твиттере признался, что его команда - дерьмо, и что разговоры о том, что эта команда может серьёзно на что-то - это иллюзия.

    Также он принёс извинения за переоценку игроков.

    "Мы шпоры, мы дерьмо", - подытожил он.

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  2. kojan 01.02.2021 00:37 # kojan
    особливый должен затеять скандал с благой целью, уволится с компенсацией...

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  3. chebrec 01.02.2021 00:26 # chebrec
    Моур уже не тот.

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  4. vyrentz 01.02.2021 00:21 # vyrentz
    У них просто тренер ставит футбол средневековья

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  5. lovrentiy 01.02.2021 00:19 # lovrentiy
    Мде, шпоры конечно прибавят, но не в этом сезоне.

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  6. faridmyu90 01.02.2021 00:15 # faridmyu90
    По тихонку уже 4 ка фармируется

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  7. brown-ale 01.02.2021 00:13 # brown-ale
    Ливер без Салаха и Мане = Тоттенхэм без Кейна.

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  8. thegodfather 01.02.2021 00:13 # thegodfather
    Эт наверное куево.
    3 матч в ряд шпорам проипать моур не даст. Ждите лютый автобус проиив челсей и 1-2 контры.

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  9. unclearness 01.02.2021 00:13 # unclearness
    Вагинычей с победой

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  10. timor- 01.02.2021 00:12 # timor-
    Мдеее рили жалко выглядел курятник. У Моура походу 0 идей.

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