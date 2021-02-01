"Тоттенхэм" без Кейна беспомощно проиграл "Брайтону"
Потеряв с травмой Харри Кейна, "Тоттенхэм" беспомощно проиграл в гостях у "Брайтона" со счетом 1:0.
Главный тренер "чаек" Грэм Поттер выпустил тех же 11 игроков, что и на безголевой матч против "Фулхэма".
Место травмированного Харри Кейна в старте "шпор" занял Гарет Бэйл. Также свой шанс получили Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес и Мусса Сиссоко.
Счет в матче едва не был открыт уже на четвертой минуте — гостей спасла штанга после удара Паскаля Гросса.
Одним этим моментом хозяева не ограничились. "Брайтон" играл в довольно симпатичный комбинационный футбол, а на 17-й минуте даже открыл счет. Гросс пасом назад от лицевой позволил Леандро Троссарду нанести удар из центра штрафной — 1:0.
Гол лишь придал "чайкам" уверенности, и в остатке тайма они создали еще несколько хороших моментов, фактически диктуя игру. А вот "Тоттенхэм" был просто ужасен — Сон Хен Мин без Кейна смотрелся сиротой, а от Бэйла помощи не приходило.
На второй тайм Жозе Моуриньо выпустил Карлоса Винисиуса, и у "Тоттенхэма" появились кое-какие зародыши атакующей игры, но "Брайтон" по-прежнему смотрелся предпочтительнее, регулярно напрягая Уго Льориса.
В концовке хозяева отошли назад и сосредоточились на удержании минимального преимущества. Гости так ничего и не создали, за исключением дальнего удара Винисиуса на 75-й минуте — Роберт Санчес в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
"Брайтон" не просто победил своего соперника, а переиграл его. "Тоттенхэм" показал футбол удручающего содержания, прежде всего — в атаке.
"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.02.2021 00:10
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Последние комментарии:
Болельщик Тоттенхэма в твиттере признался, что его команда - дерьмо, и что разговоры о том, что эта команда может серьёзно на что-то - это иллюзия.
Также он принёс извинения за переоценку игроков.
"Мы шпоры, мы дерьмо", - подытожил он.
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особливый должен затеять скандал с благой целью, уволится с компенсацией...
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Моур уже не тот.
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У них просто тренер ставит футбол средневековья
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Мде, шпоры конечно прибавят, но не в этом сезоне.
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По тихонку уже 4 ка фармируется
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Ливер без Салаха и Мане = Тоттенхэм без Кейна.
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Эт наверное куево.
3 матч в ряд шпорам проипать моур не даст. Ждите лютый автобус проиив челсей и 1-2 контры.
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Вагинычей с победой
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Мдеее рили жалко выглядел курятник. У Моура походу 0 идей.
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