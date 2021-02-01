Клопп: "Салах провел суперматч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил возвращение нападающего Мохамеда Салаха в форму после победы 1:3 над "Вест Хэмом".

Ранее в этом сезоне Салах неоднократно навлекал на себя критику невыразительной игрой, а также переболел коронавирусом, что не могло не сказать на его форме.



Однако в воскресенье Мохамед забил два блестящих гола, которые убедили Клоппа, что египтянин снова в огне.



"Вообще-то, он забил и против "Тоттенхэма". Знаю, его гол не засчитали, но то был великолепный гол. Он здесь не при чем, потому что там была игра рукой в ходе комбинации. Тем не менее, то был великолепный гол, который стал хорошим признаком, что у него снова идет игра".



"Сегодня он провел суперматч. Он был в игре, он участвовал в комбинациях, он был гибок и все такое. Он держал мяч, хорошо пасовал, очень хорошо контролируя игру".



"Его первый гол — это суперумный гол. Я не видел повтор, но с моего места казалось, что Фабиански не мог толком видеть мяч, потому что штрафная площадка была заполнена игроками. Но он все равно нашел возможность отправить мяч в дальний угол".



"Второй гол — вот это контратака! Два паса, чтобы доставить мяч до Мо. Шак отдал сказочную результативную передачу, а Мо выдающимся образом принял мяч и затем славно завершил комбинацию. Первоклассная игра, первоклассные голы", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".