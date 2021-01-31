Тухель: "Вернер не будет на 100 процентов собой без голов"

Наставник "Челси" Томас Тухель признал, что его нападающий Тимо Вернер испытывает проблемы с уверенностью в себе.

В воскресенье против "Бернли" Вернер провел на поле все 90 минут, но вновь не смог отличиться. Тимо забил лишь один гол в 17 последних матчах во всех соревнованиях, да и тот — в ворота "Моркама" из четвертого дивизиона в Кубке Англии.



По словам Тухеля, психологическое состояние его соотечественника оставляет желать сильно лучшего, однако Томас не считает эту ситуацию уникальной.



"Как и любой другой нападающий в мире, он чувствительный парень, и ничто не помогает лучше, чем голы".



"Если они раз за разом промахиваются, то уже не чувствуют себя, как прежде. Случай Тимо не является чем-то особенным".



"Это случается с каждым нападающим в мире. До тех пор, пока он участвует в нашей игре и старается изо всех сил, как сегодня, мы будем поддерживать его".



"Мы упустили кое-какие возможности, чтобы задействовать его в контратаках. Именно в этом его сила — обыгрывать соперников на скорости. Мы должны сделать так, чтобы он чаще оказывался в таких ситуациях, когда может решать игровой эпизод".



"До тех пор, пока ему не хватает голов, он не будет на 100 процентов собой, но это не проблема. Он должен упорно работать, чтобы, возможно, забить простой гол с метра или забить рикошетом, и тогда он доберет недостающий процент", — цитирует Тухеля Evening Standard.