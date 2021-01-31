Упамекано выберет между двумя клубами Премьер-Лиги и "Баварией"

Агент защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в Премьер-Лиге.

По словам агента, с грядущего лета в контракте Упамекано действительно начинает действовать пункт о выкупе за фиксированную сумму в 38 миллионов фунтов.



Помимо "Баварии", которая уже контактирует с лагерем Дайо, на 22-летнего француза претендуют два гранда Премьер-Лиги.



"У нас есть договоренность насчет пункта о выкупе, потому что игрок заранее решил, что захочет сделать следующий шаг на определенном этапе. Очень вероятно, что это случится летом".



"Пока ничего окончательно не решено. Но все идет к ному, что он покинет клуб летом".



"Его отступные составляют 42.5 млн. евро. Это безумная сумма в коронавирусные времена. Летом 2019 это казалось иначе. С тех пор расклады на трансферном рынке изменились".



"Помимо "Баварии", мы рассматриваем лишь английскую лигу. Испанские клубы, куда он допускает свой переход, в данный момент не обладают финансами для его приобретения".



"Это не секрет, что два топ-клуба из Премьер-Лиги заинтересованы в его услугах. Решение будет принято и оглашено в ближайшие недели", — сообщил агент Фолькер Штрут Sport 1.