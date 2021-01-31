"Ливерпуль" победил на выезде "Вест Хэм"
Два гола Мохамеда Салаха на высоком индивидуальном мастерстве обеспечили "Ливерпулю" победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 2:3 над "Кристал Пэлас".
Очередной потерей "красных" стал Садио Мане, вместо которого вышел Джердан Шакири. Натаниэль Филлипс и Дивок Ориги появились вместо Жоэля Матипа и Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" начал матч, значительно больше владея мячом, но экспериментальная линия нападения гостей выглядела совершенно беззубо.
"Вест Хэм" атаковал столь же уныло, но один шанс в первом тайме все же имел. На 24-й минуте Пабло Форнальс нанес удар с рикошетом из пределов штрафной площади, однако Энди Робертсон головой остановил мяч.
Второй тайм команды начали бодрее, прибавилось и ударов, хотя большинство из них было неточным.
А на 57-й минуте "красным" удалось открыть счет. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга, принялся мельчить в окружении защитников, а затем нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
"Молотобойцы" активизировались и пошли отыгрываться, но лишь нарвались на результативную контратаку на 68-й минуте. Трент Александер-Арнольд со своей половины поля сделал заброс налево на Шакири, а тот чуть продвинулся вперед и переправил мяч Салаху в штрафную. Мохамед технично принял снаряд и вторым касанием поразил ворот — 0:2.
После второго гола игра успокоилась, но на 84-й минуте гости еще раз огорчили своего соперника. Вышедшие на замену Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен сыграли в стенку, и после короткого паса от Роберто Джорджиньо Вейналдум поразил ворота со считанных метров — 0:3.
Спустя три минуты хозяевам удалось подсластить свою пилюлю. Крейг Доусон пробил ногой после подачи углового — 1:3.
"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд, несмотря на серьезные кадровые проблемы. "Вест Хэм" был неплох, однако в составе лондонской команды не нашлось игрока с таким высоким индивидуальным мастерством, как Салах.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
31.01.2021 21:25
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Последние комментарии:
сегодня кстати последний день трансферного окна чи не?)
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обьективно мс мю лифак и челси
скорее всего так закончится сезон.
именно такая 4-ка, а кто чемп х3.
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Развелось же на фапле xyecocoв ливерных, раньше были лишь сраптан шлюш мельшод и киргис «банда Ослоeбов» (ну и фейки) , а щас развелись, после трофеев картонных, как пuдоры на гейпарадах це еуропейских!
Мразишы поганные, Минаминил Пиздфорды ваших моМанэ, своим Ван Диком!
P.s сосиска сосолахил испокон веков, когда еще вротджырс Куэролла Суаресил
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какой же там соплежуйский комментатор-манк на шпорах
опять интершум включать((
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Робертсон пахарь, ака Милнер. Не помню ни одного момента, когда он не доработывал.
Сегодня в игре был момент, где форвард вх выбегал из офсайда, Робертсон его догнал и мяч отобрал.
Просто лучший на своей позиции.
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мойша молодец кстати, звезд с неба не хватает, никогда лишнего не пиздит
трансферы все топовые.
не выебывается, и как результат - выше всех лондонских команд))
(ответить)
LFC is slowly turning on.
They hold their opponents in the 1st half and clinically finishes in the 2nd half. The same old LFC of last 2 years.
Waiting for the match against Oil FC at Anfield
(ответить)
В жизни есть два типа людей:
1 нормальные люди, которые болеют за норм клубы.
2 конченные xyecocы болеющие за ЛФК
P.s сорян « интеллектуальные конченные xyecocы с такими рожами:
https://sun9-2.userapi.com/c848524/v848524509/d56d3/-6aiuOl67I4.jpg
(ответить)
С победой красные КРАСИВО
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Selt'у уебите уже, у чудака крыша совсем потекла
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Давненько здесь небыл, собственно рад тому.
Сегодня сон приснился, будто с малолетками подрался, бред какой-то, но они суки наглые оказались, на пенсов из ФАПЛа чем то похожи, пришлось двоих усадить с пару ударов, остальные сами присели.
Жалко их, всё же я противник насилия, но эти разделы с ножом прыгнули, выбора небыло. А так то я за интеллектуальное, подрастающее поколение.
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До гола игра была стремной, вх мог в изи отскочить но в итоге збс все произошло. После перерыва вышли играть по другому, молодцы.
По игрокам:
1. Филлипс удивил тем, что даже двигался нормально с мячем, раньше он этого не делал. В любом случае однозначно он в разы лучше Уильямса. Слабоумие и отвага - его девиз, в хорошем смысле)
2. Хендо очень радует на позиции цз, интересно это разовые акции или как Фаб сможет на изи закрыть позицию цз? Пока они оба лучше того же Гомеза.
3. Шак пока лучший скамеечник имхо. Настрой, энергия, та голевая..просто шик.
4. Ну а премию мешок сезона заберает себе ореки. Пора прекращать его (и Окса) потуги в лфк. Лучше кого-то из академии ставить в цн, если нужна какая-то альтернатива.
ЮНВА!
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Хороший матч и нужная победа. Вывозят даже хромая на обе ноги. Немного беспокоит сниженная атакующая активность Робертсона на фланге. Устал парняга наверное, наелся.
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у мойши соучек топ игрок, и бенрахма
хваленый райс просто полено, английское дорогое полено
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№ Команда И О
1 Манчестер Сити 20 44
Источник: http://fapl.ru/posts/83796/?c=1
КОРОЛИ НА Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
Скриньте!
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Liverpool FC is the Kings of London
Chorley 0-2 LFC
Crystal Palace 0-7 LFC
Spurs 1-3 LFC
West Ham 1-3 LFC
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команда похоже вернулась к истокам, все бились за себя и за партнера, молодцы, жаль только сухарь не удалось отстоять, но в конце грамотно убили всю игру.
ориги надо в конце сезона сплавлять, вообще не показывает качеств, требуемых в ливерпуле.
из резервистов очень понравился шакири, филлипс также хорошо отыграл, весь воздух снял, на земле у него не все получается, но видно, что старается.
тиаго, кстати, достаточно вынослив, постоянно прессингует, в отбор идет все успешнее с каждым матчем, отличное подписание под систему.
пацанам надо продолжать биться, тогда все пойдет как надо. следующий брайтон.
клопп топ
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Радостные пuдoрки сосущие за лфк, радуются победе над кокой то тенью фулхэма )
Где вы были когда, Даич и посоны на страпон натягивали очки юргена, и аналисоны солохов??!))
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Заслуженная победа, всё же молотки крепкая команда.
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Пора разгонять Оксов, Ориги, etc.. И набирать свежую кровь. Иначе безсменные лидеры тоже не чувствую конкуренции и сдают в игре
https://sun9-2.userapi.com/c848524/v848524509/d56d3/-6aiuOl67I4.jpg
(ответить)
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