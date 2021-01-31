"Ливерпуль" победил на выезде "Вест Хэм"

Два гола Мохамеда Салаха на высоком индивидуальном мастерстве обеспечили "Ливерпулю" победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно победы 2:3 над "Кристал Пэлас".



Очередной потерей "красных" стал Садио Мане, вместо которого вышел Джердан Шакири. Натаниэль Филлипс и Дивок Ориги появились вместо Жоэля Матипа и Роберто Фирмино.



"Ливерпуль" начал матч, значительно больше владея мячом, но экспериментальная линия нападения гостей выглядела совершенно беззубо.



"Вест Хэм" атаковал столь же уныло, но один шанс в первом тайме все же имел. На 24-й минуте Пабло Форнальс нанес удар с рикошетом из пределов штрафной площади, однако Энди Робертсон головой остановил мяч.



Второй тайм команды начали бодрее, прибавилось и ударов, хотя большинство из них было неточным.



А на 57-й минуте "красным" удалось открыть счет. Мохамед Салах вошел в штрафную с правого фланга, принялся мельчить в окружении защитников, а затем нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



"Молотобойцы" активизировались и пошли отыгрываться, но лишь нарвались на результативную контратаку на 68-й минуте. Трент Александер-Арнольд со своей половины поля сделал заброс налево на Шакири, а тот чуть продвинулся вперед и переправил мяч Салаху в штрафную. Мохамед технично принял снаряд и вторым касанием поразил ворот — 0:2.



После второго гола игра успокоилась, но на 84-й минуте гости еще раз огорчили своего соперника. Вышедшие на замену Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен сыграли в стенку, и после короткого паса от Роберто Джорджиньо Вейналдум поразил ворота со считанных метров — 0:3.



Спустя три минуты хозяевам удалось подсластить свою пилюлю. Крейг Доусон пробил ногой после подачи углового — 1:3.



"Ливерпуль" одержал вторую победу подряд, несмотря на серьезные кадровые проблемы. "Вест Хэм" был неплох, однако в составе лондонской команды не нашлось игрока с таким высоким индивидуальным мастерством, как Салах.



"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче