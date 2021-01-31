"Ливерпуль" может купить Бена Дэвиса

Бен Дэвис Неожиданной целью "Ливерпуля" по укреплению центра обороны стал 25-летний Бен Дэвис из "Престона".

В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лишен не только Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, но и даже Фабиньо, который в последние месяцы вынужденно играл центрального защитника.

За последние дни с переходом на "Энфилд" связывали многих защитников, включая Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз", Шкодрана Мустафи из "Арсенала", Иссу Диопа из "Вест Хэма".

По информации The Telegraph, в конце концов "красные" могут остановить свой выбор на Дэвисе, который доступен всего за 2 миллиона фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.

Интерес к Бену также проявляет "Селтик", однако "Ливерпуль" имеет козырь в рукаве, потому что, помимо денег, готов предоставить "Престону" право аренды Сеппа Ван ден Берга до конца сезона.


Метки Дэвис, Ливерпуль, Престон

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 31.01.2021 21:28 # frisby
    Будет хороший защитник за вменяемые деньги.

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  2. lfcynwa 31.01.2021 21:24 # lfcynwa
    ТОПАРЬ! Качество трансфера отвечает поставленным целям клуба на сезон

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  3. electric 31.01.2021 21:24 # electric
    А пепка купил бы очередного мангаля за 50.

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