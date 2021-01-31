"Ливерпуль" может купить Бена Дэвиса

Неожиданной целью "Ливерпуля" по укреплению центра обороны стал 25-летний Бен Дэвис из "Престона".

В данный момент главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лишен не только Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, но и даже Фабиньо, который в последние месяцы вынужденно играл центрального защитника.



За последние дни с переходом на "Энфилд" связывали многих защитников, включая Аарона Лонга из "Нью-Йорк Ред Буллз", Шкодрана Мустафи из "Арсенала", Иссу Диопа из "Вест Хэма".



По информации The Telegraph, в конце концов "красные" могут остановить свой выбор на Дэвисе, который доступен всего за 2 миллиона фунтов ввиду истекающего в конце сезона контракта.



Интерес к Бену также проявляет "Селтик", однако "Ливерпуль" имеет козырь в рукаве, потому что, помимо денег, готов предоставить "Престону" право аренды Сеппа Ван ден Берга до конца сезона.