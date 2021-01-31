"Юнайтед" отправил Пельистри в "Алавес"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри проведет вторую половину этого сезона в "Алавесе" на правах аренды.
Пельистри присоединился к "Юнайтед" перед самым закрытием летнего трансферного окна, в один день со своим соотечественником Эдинсоном Кавани.
19-летний уругваец пока не дебютировал за первую команду "красных дьяволов", но неплохо проявил себя в резерве и теперь будет набираться опыта в испанской Ла Лиге, где "Алавес" занимает третье с конца место.
Добавим, что трансфер Факундо из "Пеньяроля" обошелся "Юнайтед" в 7 миллионов фунтов.
31.01.2021 20:00
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