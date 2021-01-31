Тухель объяснил, почему выпустил Алонсо

Главный тренер "Челси" Томас Тухель объяснил, почему в матче против "Бернли" он предпочел задействовать слева в обороне Маркоса Алонсо, а не Бена Чилуэлла.

У Фрэнка Лэмпарда, предшественника Тухеля, Алонсо находился в опале со злополучного матча против "Вест Бромвича" в конце сентября (3:3).



Все это время статус Чилуэлла как основного левого защитника команды не подвергался сомнению, однако в воскресном матче Премьер-Лиги Тухель внезапно решил посмотреть в деле Алонсо, и тот ухватился за свой шанс обеими руками, забив второй гол "синих" (2:0).



Свой выбор Томас объясняет тем, что Маркос обладает более внушительными физическими данными, чтобы противостоять напору "Бернли" при угловых и штрафных.



"У нас была на то причина. Это не так, что мы не были довольны Чилли, абсолютно нет. Просто мы предпочли чуть более крупного игрока, чтобы лучше справляться со стандартами "Бернли". Еще со времен Антонио Конте мне известно, что Маркос привык играть в этой роли. Он хорошо выбирает время для подключения в штрафную".



"Мы очень рады, что смогли забить второй гол и прикончить игру. Это непросто, когда ты так долго не играл, но он был очень хорош".



"Если нам удастся определить стартовый состав, который гарантирует нам 20 побед подряд, мы не будем его менять! Но это очень маловероятно, и нам нужен каждый игрок".



"Прямо сейчас каждый игрок имеет право рассчитывать на место в стартовом составе, потому что я доволен качеством тренировок каждого, а также их самоотдачей и желанием. Это суперсложный выбор — или суперлегкий, потому что я даю шанс каждому проявить себя", — цитирует Тухеля официальный веб-сайт "Челси".